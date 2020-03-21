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各州武漢肺炎防疫接連跟進居家令 全美1/5人口受影響
首頁 / 國際

防止疫情擴散 曼谷關閉所有百貨商場

最新更新：2020/03/21 15:48

（中央社記者呂欣憓曼谷21日專電）為防武漢肺炎疫情擴散，泰國首都曼谷市政府今天宣布關閉所有的市集和百貨商場直到4月12日，餐廳只能經營外送業務，超市則可以繼續營業，公告並未禁止民眾出門。

為了防範2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情延燒，曼谷市政府今天宣布從明天開始，關閉所有百貨商場、美容沙龍、市集、游泳池、遊樂場、網咖、高爾夫球場、會議中心、刺青店等。

餐廳只能經營外送業務，超市、便利商店、藥局和生鮮市場能繼續營業。

公告並沒有禁止民眾出門或搭乘大眾運輸工具，不過曼谷市政府呼籲民眾在家工作、避免人潮聚集的地方也盡量少搭大眾運輸工具。

泰國內閣會議日前已經決定取消今年泰國新年宋干節（俗稱潑水節）4月13日到15日的連續假期，泰國電影院、酒吧、按摩店等娛樂場所以及運動場館18日起暫時關閉到3月底；餐廳和一般商店仍然可以營業，不過必須要採取預防措施如員工戴上口罩，並讓客人保持距離；也禁止大型集會如演唱會、宗教儀式、貿易展覽等。

內閣會議同時也決議18日起到月底關閉各級學校、國際學校和補習班，改採線上教學。（編輯：周永捷）1090321

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