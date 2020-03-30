2公尺不夠防武漢肺炎 研究：社交距離需逾8公尺

（中央社倫敦29日綜合外電報導）為防範2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎），英國當局要求民眾保持至少2公尺社交距離，但美國麻省理工學院最新研究顯示應拉大距離，人與人相隔8公尺以上才安全。

「每日郵報」（Daily Mail）等英國媒體報導，麻省理工學院（MIT）研究發現，在潮濕、溫暖的環境裡，咳嗽與打噴嚏噴出含病毒的飛沫，能以每秒10至30公尺的速度傳播。患者身邊7至8公尺都在傳播範圍。

麻省理工學院的研究也警告，導致2019冠狀病毒疾病快速傳播的飛沫，可懸浮在空氣中數個小時，且空調通風系統很容易改變飛沫飄浮方向。

研究人員在這份刊登於「美國醫學會期刊」（Journal of the American Medical Association）的報告中表示：「基於上述與其他原因，對於照護疑似患者的醫護人員而言，即使他們跟患者保持6英尺（約2公尺）以上，穿戴適當個人防護裝備仍極其重要。」

每日郵報報導指出，在英國倫敦，儘管政府一再呼籲民眾若非必要晨間不要通勤，但倫敦地鐵車廂依舊出現擠滿人的景象。（譯者：楊昭彥/核稿：陳彥鈞）1090330