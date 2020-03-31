加州急徵醫護專業人員 退休的在學的都找來

（中央社沙加緬度30日綜合外電報導）美國加州州長紐松今天表示，加州武漢肺炎患者住院人數過去4天內幾乎倍增，加護病房患者更多了2倍，當局急徵有醫護專業的退休人員和在學學生，盼解決醫院人手不足窘境。

路透社報導，紐松（Gavin Newsom）表示，加州有1421名罹患2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）的病患住院治療，比4天前的746人多近1倍。他說，需要加護病房床位的患者從200名增加到597名，他還說，加州境內共有5763人採檢呈陽性。

由於醫院和加護病房照料的需求迅速增加，加州當局特地設立網站聯繫退休醫師和護理師及醫學和護理系學生，讓他們前往馳援醫療院所；當局會幫忙退休醫護啟用執照，並幫學生取得執照。

紐松說：「如果你是護理學院學生、醫學院學生，我們需要你。如果你過去幾年剛退休，我們需要你。」

紐松表示，加州政府希望這項名為「加州醫療衛生服務團」（California Health Corps）的行動，能找來足夠的人手照料額外增加的5萬張病床。今天剛簽署的行政命令，也暫時讓醫師助理和專科護理師得以執行有證照醫師和護理師才能執行的部分職務，並在這場危機期間撤銷加州其他相關規定。

報名參加的醫療專業人員將由加州和聯邦基金支薪，加州也會幫他們投保醫療事故保險。（譯者：李佩珊/核稿：張曉雯）1090331