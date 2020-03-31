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武漢肺炎疫情12/100

武漢肺炎韓國確診9786例 死亡累計162例

最新更新：2020/03/31 10:47
韓國中央防疫對策本部通報，至31日凌晨零時，武漢肺炎確診人數達9786例，增加125例，其中15例在機場檢疫過程中確診。圖為防疫人員在仁川國際機場對旅客進行檢疫。（韓聯社提供）
韓國中央防疫對策本部通報，至31日凌晨零時，武漢肺炎確診人數達9786例，增加125例，其中15例在機場檢疫過程中確診。圖為防疫人員在仁川國際機場對旅客進行檢疫。（韓聯社提供）

（中央社首爾31日綜合外電報導）韓國中央防疫對策本部通報，至今天凌晨零時，確診感染2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）人數達9786例，增加125例，死亡案例累計達162例。

防疫資訊

韓聯社報導，新增125例主因大邱醫院與首都圈教會等場所發生群聚感染，以及境外感染移入。新增案例大邱60例，43例位於首都圈，包括發生教會群聚感染的首爾24例、京畿道13例、仁川6例，其他地區包括大田、慶尚北道各2例，釜山、忠清南道、慶尚南道各一例。另外有15例在機場檢疫過程中確診。

目前大邱累計確診6684例最多，其次為慶尚北道1300例，確診數達百例以上地區還有京畿道476例、首爾450、忠清南道128例、釜山119例。

死亡案例較30日增加4例，來到162例，致死率1.66%；解除隔離人數則增加180例，隔離中人數降至4216例。

韓國至今已篩檢逾41萬人，其中38萬3886人為陰性，仍有1萬6892人在等待結果出爐。（譯者：廖禹揚/核稿：陳惠珍）1090331

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