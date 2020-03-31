澳媒：中國掩蓋疫情 人類史上最惡劣隱匿事件

（中央社記者丘德真雪梨31日專電）澳洲媒體指出，由於中國政府早在去年底開始一路隱匿疫情，全世界因此錯失防疫時機，導致武漢肺炎疫情全球擴散。報導也引述美國國會議員的話指出，這是「人類歷史上最惡劣隱匿事件」。

澳洲第九頻道新聞網（Nine Network）於29日播放的「60分鐘」（60 Minutes）節目內容，包括一則名為「漫天謊言：中國本來可以減低冠狀病毒對全球衝擊？」（The great lie: Could China have reduced the global impact of coronavirus?）的深度調查報導。

接受訪問的普立茲獎得主，同時是「大瘟疫」（The Coming Plague）的作者賈瑞特（Laurie Garrett）在節目中指出，中國政府從一開始將矛頭指向華南海鮮市場，只不是過掩人耳目的作法。

賈瑞特說：「早在12月疫情就擴散了，我都知道它是會人傳人的，但中國官方口徑是指向野味市場，還聲稱只要野味市場關閉，就沒問題了。」但當時中國政府就已經知道事實並非如此。

賈瑞特舉例指出，當時李文亮醫師警告，指有一種新型的、類似SARS（嚴重急性呼吸道症候群）的疫情出現；結果李文亮等共8名吹哨人，全都在官方脅迫之下認錯。最後，李文亮本人也死於武漢肺炎。

接受訪問的美國共和黨眾議員麥考爾（Michael McCaul）指出， 中國官方對武漢疫情的處理，是「人類歷史上最惡劣隱匿事件」（the worst cover up in human history）。

麥考爾說，中國曾經有化驗室發現新冠狀病毒的基因組序列；但中國政府獲悉後的反應，竟然是毀滅證據，要求化驗室將有關樣本銷毀。

1月7日時中國政府還向世界衛生組織（WHO）表示，中國的確診患者僅有40個，而且不會人傳人。直至1月20日，中國才肯承認，單日增加的確診數字超過400人。

此外，賈瑞特也進一步指出，1月25日正值農曆春節，假期前全中國無數人自工作地點趕返故鄉；就在這場全世界最大規模國內人口流動的時候，病毒被帶到各地。

「60分鐘」報導指出，今年1月中國國家主席習近平已明知疫情在武漢爆發，但他卻容許500萬人自武漢離開。賈瑞特指出，病毒自此在全球擴散。

賈瑞特強調，中國官方至今仍在編造故事，試圖掩蓋和扭曲疫情的歷史。另外在不久之前，李文亮的同事艾芬至今下落不明。

艾芬是第一批吹哨人之一。稍早她接受訪問的文章「發哨子的人」在中國「人物」雜誌刊登，文章被瘋傳後隨即遭刪除，而艾芬本人也從此人間蒸發。

賈瑞特提到，和習近平一樣同樣要替疫情負責的，還有美國總統川普；她指川普一度低估疫情的殺傷力，導致美國錯失防疫良機。

報導提到，川普在1月25日曾發表推文：「中國致力圍堵冠狀病毒，美國感激他們的努力和透明度。一切都會好起來的。特別代表美國人民，我向習主席致謝。」

對此，麥考爾表示他不會責怪川普，禍源是在中國政府。他也估計，如果中國政府沒有隱匿疫情的話，現在受感染人數或可減少95%。(編輯:陳惠珍)1090331