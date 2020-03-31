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武漢肺炎疫情6/100

武漢肺炎／比利時12歲女童過世 歐洲最年輕死亡病例

最新更新：2020/03/31 22:22
比利時衛生官員31日表示，一名確診武漢肺炎的12歲女孩病故，不僅是比利時首位兒童死亡病例，還是目前歐洲已知的最年輕病故患者。圖為比利時醫護人員救治武漢肺炎患者。（美聯社）
比利時衛生官員31日表示，一名確診武漢肺炎的12歲女孩病故，不僅是比利時首位兒童死亡病例，還是目前歐洲已知的最年輕病故患者。圖為比利時醫護人員救治武漢肺炎患者。（美聯社）

（中央社布魯塞爾31日綜合外電報導）比利時衛生官員今天表示，一名確診武漢肺炎的12歲女孩病故，不僅是比利時首位兒童死亡病例，還是目前歐洲已知的最年輕病故患者。根據官方數據，當地目前共累計705死。

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政府發言人安德瑞（Emmanuel Andre）表示，如此年輕的死亡病例「非常罕見」，並表示她的死亡「震驚我們」。另一名發言人范胡克（Steven Van Gucht）則說，這名女童病故前發燒了3天。

當局並未提供更多關於這起病例的更多細節，包括她是否有其他潛在健康問題。

比利時今天暴增192例死亡病例，較昨天的513例死亡病例增加37%。安德瑞表示，這包括過去24小時內的98起死亡病例，以及前幾天未記錄到的另外94例。

這個歐盟小國共有1140萬人口，但現在共統計到1萬2775個確診病例，當中有4920人住院，包括1021位重症患者。（譯者：侯文婷/核稿：陳昱婷）1090331

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