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武漢肺炎疫情10/100

西班牙武漢肺炎增864死單日新高 確診破10萬例

最新更新：2020/04/01 20:50
西班牙政府1日表示，過去24小時境內新增864起武漢肺炎死亡病例，刷新單日通報死亡人數紀錄。圖為馬德里主廣場民眾戴口罩防疫。（安納杜魯新聞社提供）
西班牙政府1日表示，過去24小時境內新增864起武漢肺炎死亡病例，刷新單日通報死亡人數紀錄。圖為馬德里主廣場民眾戴口罩防疫。（安納杜魯新聞社提供）

（中央社馬德里1日綜合外電報導）西班牙政府今天表示，過去24小時境內新增864起武漢肺炎死亡病例，刷新單日通報死亡人數紀錄，全國累計超過9000人不治，確診數也突破10萬例大關。

西班牙的武漢肺炎死亡人數在全球僅次於義大利，目前累計死亡數9053人，確診數10萬2136例。

根據西班牙衛生部數據，如果逐日計算，病例新增率有持續下滑趨勢，今天增加幅度略高於8%，昨天則增加將近11%。

死亡率也有所下降，從一週前的27%到今天的10.5%，官員表示，從數據來看疫情正接近高峰。

但官員警告，即使疫情達到高峰，重症照護系統的壓力也將至少延後一週或更長時間，醫院可能在週末或下週初達到危機點。

首都馬德里仍是西班牙的重災區，當地有3865人染病不治，近3萬人確診，讓醫院和殯儀館不堪負荷。（譯者：林沂鋒/核稿：陳彥鈞）1090401

西班牙疫情延燒，巴塞隆納市區街道，在本該熱鬧的下班時間，幾乎空蕩無人。偶爾才見幾名下班或遛狗民眾，行色匆匆。（旅西台僑洪小姐提供）中央社記者曾婷瑄巴黎傳真　109年3月26日
西班牙疫情延燒，巴塞隆納市區街道，在本該熱鬧的下班時間，幾乎空蕩無人。偶爾才見幾名下班或遛狗民眾，行色匆匆。（旅西台僑洪小姐提供）中央社記者曾婷瑄巴黎傳真　109年3月26日
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