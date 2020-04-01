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韓國大量篩檢有助防疫 121國尋求協助

最新更新：2020/04/01 21:39

（中央社首爾1日綜合外電報導）韓國爆發2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）群聚感染後，開發檢測試劑組大量篩檢，藉此成功減緩疫情蔓延，韓國外交部表示，已有121國就病毒篩檢向韓國尋求協助。

韓國先前爆發大規模群聚感染，一度成為中國以外疫情最嚴重國家，但藉由大量篩檢追蹤感染路徑，疫情已大幅減緩。路透社報導，韓國外交部官員今天表示，至今有許多國家希望韓國能分享防疫、特別是病毒篩檢的經驗，「目前有121國提出要求，並且持續增加」。

官員也表示，韓國政府已組成專門小組，研議可提供的援助方案，包括出口檢測試劑組或提供其他人道援助。

官員雖未確切提及有哪些國家向韓國求援，但目前已有韓國檢測試劑組製造商與美國及義大利等國家簽訂供貨契約。這些生技公司已提高產能因應蜂擁而至的訂單，其中幾家代表性公司股價較年初暴漲近3倍。

提供醫療保健服務的芬蘭商美希萊寧（Mehilainen）也委託韓國協助分析2019冠狀病毒疾病採檢樣本。根據這家公司及韓國衛生當局官員說法，未來兩週將有1.8萬個樣本送至韓國。（譯者：廖禹揚/核稿：林治平）1090401

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