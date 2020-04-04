武漢肺炎全球逾1百萬例 IMF:經濟衝擊大過金融海嘯

（中央社記者唐佩君布魯塞爾3日專電）世界衛生組織今天宣布2019冠狀病毒疾病全球已逾100萬確診病例，國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃示警，對經濟衝擊將大於2008年時的金融海嘯。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）全球大蔓延，世衛組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）今天晚間在日內瓦例行記者會上表示，據全球向WHO回報，合計已經超過100萬確診病例，並有逾5萬人死亡。

譚德塞指出，這不僅僅是健康危機，這場大流行將帶給社會和經濟深遠影響，並提醒有意急於解除防疫措施的國家恐面臨病毒再次出現，以及經濟走向長期衰退的風險。

他說，各國解除限制及減輕經濟影響的最佳方法是採取攻勢，意即積極測試、隔離及追蹤接觸者。

此外，今天記者會邀請喬治艾娃（Kristalina Georgieva）以線上方式參與記者會，她表示，這場大流行引起了經濟危機，許多國家申請援助，從未見過對緊急融資需求如此快速增加，對經濟衝擊將較2008至2009年的金融海嘯還糟。

喬治艾娃說，這場疫情對弱勢族群影響最大，同樣地，經濟危機對脆弱的經濟體打擊也最大，IMF正在與其他國際金融機構合作，盼減輕病毒全球大流行造成的經濟損害。

世衛組織突發衛生事件規劃執行主任萊恩（Mike Ryan）今天也再度提醒年輕人不要以為不會感染病毒，他強調若認為病毒只會嚴重影響老年人和有疾病者，是錯誤想法，據義大利經驗，在重症加護病房中，50歲以下者占10％至15％。（編輯：徐睿承）1090404