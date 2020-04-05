東京武漢肺炎新增143人 92人查不出感染源

（中央社記者楊明珠東京5日專電）東京今天新增143起武漢肺炎確診病例，再創單日新高紀錄，其中92例查不到感染源，讓東京都知事小池百合子感到很驚訝。東京今天再添7死，累計30人死亡。

日本放送協會（NHK）報導，2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情擴大，東京今天新添確診病例143例，這是連續兩天東京單日新增病例超過100例。原本昨天公布新添118例，但今晚更正為117例。東京累計確診病例達1033例。

東京今天新添的143例確診病患年紀最小的是10幾歲，最大的是90幾歲。其中有92例（占64%）查不到感染源。

對於今天新添143例，小池百合子對媒體表示：「真是驚人的數字，最感到驚訝的是查不出感染源的病例超過90人，以年輕人偏多，年紀在20歲到40歲之間者總計將近90人。」

東京確診者暴增，為了避免東京醫療崩潰，小池表示，本月7日起將安排輕症者從醫院移至飯店（防疫旅館）進行療養，盡可能讓醫院病床騰出來。輕症病患移至飯店療養，或許可以獲得更多休息。

小池希望武漢肺炎確診者當中，輕症或無症狀患者不住在醫院，可讓醫院好好治療重症者。東京都政府已接洽連鎖飯店業者APA集團公司等民間飯店業者，也考慮利用一些公家住宿設施，目前估計約可確保1000個房間。

截至今晚10時（台灣時間9時），日本全境今天新添356例武漢肺炎病例。在日本境內確診、經機場檢疫查出及搭包機返國確診者共計3854人。若加上鑽石公主號郵輪712人，累計確診者4566人。

因罹武漢肺炎死亡的人數，今天新添9人，其中東京7人、福井縣與愛知縣各1人。截至目前，日本境內武漢肺炎死亡者93人、鑽石公主號確診死亡者11人，總計104人病故。（編輯：林憬屏）1090405