歐洲露曙光 西班牙德國瑞士新增病例趨緩

（中央社馬德里5日綜合外電報導）歐洲武漢肺炎疫情出現緩和跡象。根據西班牙、德國和瑞士當局今天公布的數據，境內新增死亡或感染病例多較前日減少，其中重災國西班牙更連續3日新增死亡人數下降。

西班牙衛生部今天公布，境內新增674起2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）死亡病例，累計達1萬2418例，相當於過去24小時增加5.7%。最新數字已較2日創下的單日新增950例死亡減少許多，增速也由近日的30%驟降。

西班牙還公布，境內新增6023起武漢肺炎確診病例，累計達13萬759例。過去24小時通報的感染人數增加4.8%，增速由10天前的14%和1日的8.2%明顯放緩。

不過，西班牙死於武漢肺炎人數仍高居全球第二，僅次於義大利。但西班牙衛生部今天表示，境內感染武漢肺炎而痊癒的人數較昨天增加11%，累計已超過3萬8080人。

德國國家級疾病防治機構「羅伯特‧科赫研究所」（Robert Koch Institute）今天公布，境內新增5936起武漢肺炎確診病例，累計達9萬1714例。這是德國新增確診人數連續第3天下降，由3日的6174例和昨天的6082例降至今天的不到6000例。

不過，德國今天公布的新增死亡病例增加，過去24小時境內通報184人因武漢肺炎不治，比昨天新增的36人還多，使得累計病逝人數來到1342人。

英國衛生部表示，今天新增621個死亡病例，在連續4天創單日新高紀錄後增幅減緩，目前確診總數4萬7806例。

瑞士衛生部今天公布，境內新增922例武漢肺炎確診，較昨天新增的975例減少。累計感染人數則達到2萬1100例。

瑞士過去24小時新增的武漢肺炎死亡病例，也由昨天公布的56例銳減為19例，如今累計不治病患達到559人。

荷蘭國家公共衛生暨環境研究院（RIVM）今天公布，境內新增1224例武漢肺炎確診，累計達1萬7851例。死亡病例新增115例，較昨天新增的164例減少，累計死於武漢肺炎人數達1766人。（譯者：張正芊/核稿：林治平）1090405