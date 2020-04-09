防堵境外移入 韓國13日起取消台灣等90國免簽

韓國政府9日宣布自13日起暫時取消90國的短期免簽入境待遇。圖為9日韓國仁川機場出境大廳空無一人。（韓聯社提供）

（中央社首爾9日綜合外電報導）為防堵2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）境外移入，韓國政府今天宣布自13日起暫時取消90國的短期免簽入境待遇。

韓聯社報導，韓國法務部今天表示，目前採取禁止韓國人入境的151個國家地區中，有90國享有短期免簽入境韓國待遇，決定將從13日凌晨零時起暫時取消免簽證措施。

根據報導，紐西蘭、馬來西亞、新加坡、泰國、澳洲、香港、台灣、澳門、義大利、德國、西班牙、法國等疫情較嚴重的國家都包含在內。

駐台北韓國代表部今天也發布公告說明，除免簽證措施暫停，所有韓國駐外館處於4月5日前核發予外籍人士的停留天數90日以內短期簽證皆失效，但若已持短期簽證入境韓國的外籍人士，可依照入境時給予的停留期限在韓國停留。

若需入境韓國，必須至韓國駐外館處辦理簽證，但若持有外交護照、公務護照、入境航班機上空服人員及入境船班船員、持有亞太經濟合作商務旅行卡（ABTC），則維持免簽證措施。

配合防疫，申請簽證時必須在申請簽證後48小時內，至醫療院所完成健康檢查，取得證明後繳交，證明需載明是否有發燒、咳嗽、盜汗、發冷、頭痛、肌肉痠痛、肺炎等異常症狀，經確認有異常症狀者，將限制簽證核發。（譯者：廖禹揚/核稿：陳政一）1090409