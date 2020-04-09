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武漢肺炎疫情10/100

武漢肺炎韓國確診日增僅39例 累計1萬423例

最新更新：2020/04/09 13:06
韓國中央防疫對策本部通報，截至9日凌晨確診感染武漢肺炎累計1萬423例，一天內新增確診數降至39例，也是49天以來新低。圖為仁川機場工作人員消毒辦公桌。（韓聯社提供）
韓國中央防疫對策本部通報，截至9日凌晨確診感染武漢肺炎累計1萬423例，一天內新增確診數降至39例，也是49天以來新低。圖為仁川機場工作人員消毒辦公桌。（韓聯社提供）

（中央社首爾9日綜合外電報導）韓國中央防疫對策本部通報，截至今天凌晨確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）累計1萬423例，一天內新增確診數降至39例，也是49天以來新低。

韓聯社報導，新增案例中有22例位於首都圈，包括首爾12例、京畿道10例，其他地區還有大邱4例、慶尚南道2例、忠清南道1例。另有10例在入境檢疫確診。

連同入境檢疫及入境後確診案例，新增案例中有23例為境外感染移入，占逾半數。

自2月20日的40例以來，韓國確診增幅睽違49天再次降至40例以下，當局肯定所有防疫人員及民眾的努力，但也表示可能導致疫情再次爆發的危險因子仍存在，例如境外移入，以及在首都圈補習班、娛樂場所等層出不窮的小型群聚感染。

韓國死亡案例增至204例，致死率1.96%；痊癒解除隔離人數增加197例，目前尚有3246人隔離治療中。韓國至今已篩檢近49.5萬人，其中46萬8779人為陰性，還有1萬5509人正在等待結果出爐。（譯者：廖禹揚/核稿：盧映孜）1090409

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