世銀下修南亞成長 稱疫情醞釀完美經濟風暴

（中央社新德里12日綜合外電報導）世界銀行（World Bank）今天表示，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情影響所及，印度等南亞國家今年可能創下40年來最慘的成長紀錄。

世界銀行最新「南亞經濟焦點報告」（South Asia Economic Focus）預測，南亞8國今年經濟成長將從6個月前疫情爆發前預估的6.3%，大幅下修至1.8%-2.8%。至少有半數國家陷入「深度衰退」。

世銀預估，印度從4月開始的年度經濟成長預估1.5%-2.8%，自之前預估的4.8%-5%下修。印度是南亞8國中經濟規模最大的國家。

印度、孟加拉、巴基斯坦、阿富汗等南亞8國，合計人口達18億，境內擁有多個全球人口最密集的城市，目前2019冠狀病毒疾病病例雖不多，但專家憂心有可能成為下個疫情重災區。

南亞地區大規模的封城行動導致常態經濟活動急凍，西方國家取消工廠訂單，龐大的貧窮勞工突然失業，經濟慘狀浮現。

世銀在報告中表示：「南亞發現自己身處一個不利處境的完美風暴中。觀光業枯竭，供應鏈中斷，紡織業需求崩盤，消費者和投資人信心惡化。」

其中受創最重的是國家是馬爾地夫，在觀光業崩盤下，國內生產毛額（GDP）恐萎縮達13%。阿富汗經濟恐萎縮達5.9%，巴基斯坦經濟則將萎縮達2.2%。

世銀報告也警告，疫情將造成南亞的不平等情況惡化，缺乏醫療管道和社會安全保障的非正式勞工受到的衝擊最大。

世銀表示，政府必須「加速行動以遏止衛生緊急狀態，保護國民，特別是窮人等弱勢團體，以及現在就為日後的快速經濟復甦做準備」。（譯者：劉淑琴/核稿：嚴思祺）1090412