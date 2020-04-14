美最嚴重群聚染疫 維州一照護中心42人病故

（中央社華盛頓13日綜合外電報導）美國維吉尼亞州里契蒙市（Richmond）附近一家照護中心，目前有42人因感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病故。這是美國境內最嚴重的群聚感染之一，官員估計會有更多人喪生。

維州亨利科郡（Henrico）的「坎特布里復健與照護中心」（Canterbury Rehabilitation & Healthcare Center）醫療主任萊特（James Wright）表示，住在這家照護中心的163人中，至少有127名長者最近幾週經採檢呈陽性反應。根據新聞報導，過去3天就有兩人病故。

56歲的萊特在接受路透社專訪時表示：「情況很艱難…我們很意外疫情擴散如此之快。」

萊特在最近一場記者會中表示：「這是一場戰鬥，有時候我們感覺就要輸了，這是一場我們必須不分日夜、不眠不休的戰鬥。」

截至今天，坎特布里照護中心至少有35名職員檢出對病毒呈陽性反應。

不過萊特表示，他不清楚有多少人出現症狀。這家照護中心本來就缺人手，而疫情讓情況更加惡化，有些職員因害怕染疫拒絕上班。

維州州長諾森（Ralph Northam）今天舉行新聞簡報會，衛生官員在會中表示，維州爆發疫情的97處中，有53處都是類似坎特布里這樣的長期照護中心。

截至今天下午，全美有2萬3000人感染2019冠狀病毒疾病死亡，逾57萬7000人採檢呈陽性反應。（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1090414