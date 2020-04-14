東京武漢肺炎單日161例 日本突破8000例

（中央社記者楊明珠東京14日專電）武漢肺炎疫情在全球蔓延，日本今天新增315起確診病例，累計病例首度突破8000例。其中，東京新增161例，單日新增確診病例又回到3位數。

日本放送協會（NHK）報導，日本全境今天新增315例2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎），日本境內確診者、機場檢疫確診者以及搭包機從中國返國確診者累計8006例，若加上鑽石公主號郵輪712例，總計8712例。

東京新添的161例中，105例查不出或尚未查出感染源。東京都政府今天公布，確診者當中有5人死亡，年紀在60多歲至80多歲之間，全是男性。東京累計47人死亡，累計確診病例2319例。

東京4日新增116例，首度單日確診病例突破100例；11日新添197例，創單日新高。東京8日至12日連續5天單日都超過100例，昨天增加病例從3位數降至2位數（91例），但今天又恢復到3位數。

為因應疫情，日本政府7日對東京、大阪等7都府縣發布「緊急事態宣言」，呼籲民眾如果不必要、不急，盡量少出門；若不得已需出門，盡量避免去密閉空間、人群密集、人員密切接觸的「3密」場所。

東京都政府為了力阻疫情擴大，認為有必要減少人員的接觸，希望市民除了要購買生活必需品之外，盡量少出門。同時呼籲業者配合，有些業種暫時歇業，有些業種縮短營業時間。（編輯：馮昭）1090414

東京都政府為了力阻武漢肺炎疫情擴大，呼籲市民除了購買生活必需品之外，盡量少出門。圖為部分業種暫時歇業或營業時間縮短，有些超市、商店貼出縮時營業的告示。中央社記者楊明珠東京攝 109年4月14日

為力阻武漢肺炎疫情擴大，日本政府7日對東京、大阪等7都府縣發布緊急事態宣言，但並非封城，民眾仍可外出買生活必需品。中央社記者楊明珠東京攝 109年4月14日

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情在日本持續擴大，東京14日新增161起確診病例，累計2319例。日本全境累計首度突破8000例。圖為街景。中央社記者楊明珠東京攝 109年4月14日