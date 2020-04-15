還沒那麼快解封 加州提鬆綁防疫復原6大指標

（中央社記者周世惠舊金山14日專電）加州州長紐松（Gavin Newsom）今天表示，要鬆綁居家防疫令有6個指標，包括更廣泛的檢測、醫院的負荷量以及有效的隔離等。但對於解封的時間表，紐松沒有給出明確的答案。

紐松今天公布對居家防疫令鬆綁的「復原計畫」，在視訊記者會上，他強調，以科學和數據的考量重啟公眾生活的復原之路，但就算解封之後，狀況也將與以往有所不同。

紐松所提6大復原的重要指標，包括擴大檢測能力、照顧年長者與醫療弱勢者、醫院的負荷量、確定有效的治療方式、企業與學校重開放之後的社交距離規範，以及民眾在家防疫隔離的追蹤系統。

他表示，儘管加州面對疫情朝向樂觀，現在仍是最艱難和挑戰的階段，「這一階段必須以科學和公共衛生而非政治為指導方針」。

因此外界關切解封的時間表，紐松認為不能太急著做決定，5月初再問他相同的問題，看看加州人對於6項復原指標是否都達成。

紐松還明確提到，居家防疫命令不會一次全部解除，而是分階段，且在加州的框架下，給予各地方衛生官員權限，根據當地的情形自主決定。

加州3月19日宣布居家防疫令，除非必要，民眾盡量不外出，僅保留生活必需的服務，如加油站、藥房、超市和銀行等，這個軟封城的命令到今天是第27天，2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情引發的經濟衰退效應讓目前有200萬加州人進入失業狀態。

加州的官方資料顯示，目前有2萬2300例確診，758例死亡。在今天紐松宣布復原計畫之前，昨天加州與美國西北部的俄勒岡州和華盛頓州發表聯合聲明，彼此會在區域性的共同協議與願景下解除居家防疫令，美國東北部以紐約州為首的6個州昨天也有類似的宣布。（編輯：陳永昌）1090415