德國進行大規模武漢肺炎抗體檢測 釐清染疫人數

德國近期展開大規模武漢肺炎抗體檢測，盼能釐清有多少人已經染疫，並判定無症狀感染者比例。圖為3月30日慕尼黑的購物街考芬格大街行人稀少。（美聯社）

（中央社柏林19日綜合外電報導）德國近期展開大規模2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）抗體檢測，盼能釐清有多少人已經染疫，並判定無症狀感染者比例。德國已進行大規模普篩，每天篩檢約12萬人。

「紐約時報」（The New York Times）報導，德國近期在巴伐利亞邦（Bavaria）首府慕尼黑啟動大規模抽樣抗體檢測，研究人員會在警察陪同下前往被隨機選中的3000戶居民家裡採集血液樣本，以了解有多少人已染疫。

德國是第一個遏止疫情擴散的西方民主大國，如今又率先有系統著手重啟經濟。這項大規模抗體檢測研究已使德國成為西方國家的領頭羊，在發想抗疫方法的同時，也嘗試恢復正常生活。

包含美國在內的許多國家目前仍難以檢測出所有感染病例。德國除努力篩檢病例之外，還希望在未來幾個月內對全國民眾進行抽樣抗體檢測，以期深入了解病毒在整個社會的滲透程度、實際致命程度以及人體免疫力是否正在形成。

德國政府盼能利用這項調研結果來解開如何讓德國安全地進入疫情下一階段的謎題，也就是哪項社會和經濟限制措施能最有效地減緩病毒擴散速度，而又有哪些措施能安全解除？

某媒體公司專案經理捷爾曼（Felix Germann）說：「我當然同意（接受抗體檢測）。我想幫忙。這是集體危機。政府正盡其所能，每個人都要盡一份力。」

德國已進行大規模普篩，每天篩檢約12萬人，且人數不斷增加。德國擁有8300萬人口，疫情爆發以來，自行生產大多數高品質檢測試劑。

大規模檢測有助於德國疫情擴散速度放緩，且死亡人數維持較低水平。如今，德國每天痊癒人數比確診人數多，每10個確診患者只傳染給其他7人，代表呈指數級成長的感染率急劇下降。

慕尼黑的抗體研究由慕尼黑大學醫院（Munich University Hospital）傳染病和熱帶醫學科負責，並由巴伐利亞邦政府共同出資執行，是德國各地進行的多項區域研究中規模最大的。不過，科學家仍示警，尚無證據顯示檢測發現抗體意味有有效免疫力，而且即使證實有免疫力，也不清楚免疫時間能持續多久。（譯者：李宛諭/核稿：林治平）1090419