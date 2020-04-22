韓國確診新增11例 專家估疫情最長持續2年

（中央社首爾22日綜合外電報導）韓國中央防疫對策本部通報，截至今天凌晨零時，境內確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）新增11例，累計1萬694例；專家預估，疫情最長可能持續近2年。

韓聯社報導，韓國單日新增確診數已連續5天維持在10例上下，最新增加的案例包括首爾、釜山、慶尚北道各2例，大邱、大田、慶尚南道各1例，入境檢疫確診2例。

依感染來源分類，其中6例為境外感染移入。

死亡數增加1例，累計238例，死亡率2.23%；痊癒解除隔離人數則增加64例，目前仍在隔離治療患者數降至2179例。

防疫當局指出，相關疫苗或治療劑完成開發還須不少時間，在此之前不太可能完全終結疫情，在世界各地的疫情結束前，應該會持續發生小規模社區感染，韓國國內專家預測，最長可能持續近兩年，呼籲民眾在日常生活中持續保持社交距離。

韓國是中國以外第一個爆發疫情的國家，但藉由普篩及接觸史追蹤成功抑制疫情傳播，至今已篩檢近58萬人，其中55.5萬人為陰性。韓國的成功案例也讓其他國家紛紛求援，韓國中央災難安全對策本部今天表示，目前也有40多國提出需求，已設立行動小組（task force）協助。

韓國也在疫情之中如期舉辦國會選舉，4月15日為正式投票日，10、11日則是提前投票日，前往投票所的大批人潮成為疫情傳播的隱憂，不過，就當局目前掌握狀況，尚無因國會大選正式投票或提前投票染疫的案例。（譯者：廖禹揚/核稿：蔡佳敏）1090422