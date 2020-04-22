病毒早入侵美國 全美2月初現武漢肺炎死亡首例

加州聖克拉拉郡21日證實，早在2月6日就有武漢肺炎首起死亡案例。圖為加州北部一處高速公路空蕩的景象，當地民眾為了自救救人、在家防疫。（中央社檔案照片）

（中央社記者周世惠舊金山21日專電）加州聖克拉拉郡今晚證實，經檢測3具自宅過世者屍體，原來早在2月6日就有武漢肺炎首起死亡案例，比先前公布全美首例死亡的時間還早3週，推斷病毒可能去年12月已入侵美國。

矽谷聖克拉拉郡（Santa Clara County）公共衛生官員21日晚間公布3項驗屍結果，分別在今年2月6日、17日與3月6日有3人因2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）死亡，推翻了先前公布當地3月9日才出現首起死亡案例的時間點。

這同樣也打破了華盛頓州在2月28日公布全美第一起武漢肺炎死亡病例的時間。一名在西雅圖（Seattle）郊區柯克蘭（Kirkland）常春醫療中心（Evergreen Health Medical Center）接受治療後病故的男性，他原本有嚴重健康問題，但沒有疫區國旅遊史。

聖克拉拉郡官員在聲明中表示，這3起武漢肺炎患者生前並不知情感染，均病逝於家中，而當時美國只有疾病管制暨預防中心（CDC）能夠進行非常有限的檢測。

衛生官員表示，人們通常在感染2019冠狀病毒疾病後約一個月死亡，這代表2月6日的死亡病例很可能在1月初已遭感染。病毒在2019年12月已入侵美國，在眾人不知情的狀況下散播，且可能有其他的案例被誤以為是流感。

今年一月初，疫情風暴中心是在中國，CDC尚未向美國人發布有關潛在威脅的建議。

矽谷聖克拉拉郡截至今天通報1946例確診，88例死亡。（編輯：韋樞）1090422