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武漢肺炎疫情5/100

紐約2家貓確診武漢肺炎 全美寵物染疫首例

最新更新：2020/04/23 08:47
美國紐約州2隻寵物貓採檢2019冠狀病毒疾病呈陽性反應，成為全美寵物確診首例。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
美國紐約州2隻寵物貓採檢2019冠狀病毒疾病呈陽性反應，成為全美寵物確診首例。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

（中央社紐約22日綜合外電報導）根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）說法，紐約州2隻寵物貓採檢2019冠狀病毒疾病（COVID-19），結果呈陽性反應，成為全美寵物確診首例。

CDC指出，這兩隻來自紐約州不同地點的寵物貓出現輕微呼吸道症狀，預計都會完全康復；據信牠們都是被染病的同住人類或鄰居傳染。

CDC表示，沒有證據顯示寵物會讓病毒在美國境內傳播，不建議在這個時機點例行篩檢動物。

路透社報導，CDC建議民眾別讓寵物與外人或其他動物互動，應把貓留在室內；溜狗時要繫上牽繩，且應與其他動物或路人保持至少約2公尺的距離。

本月稍早的研究顯示，貓會感染這種新型冠狀病毒，但狗似乎有較強抵抗力，對此世界衛生組織（WHO）表示將密切關注病毒在人類與寵物間的傳染情況。

據美聯社報導，紐約市布朗克斯動物園（Bronx Zoo）部分老虎和獅子本月初驗出病毒陽性反應，使得全球確診動物數量略增。美國當局表示，雖然部分動物似乎會被人類傳染，但沒有跡象顯示動物會將這種病毒傳染給人類。（譯者：李佩珊/核稿：盧映孜）1090423

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