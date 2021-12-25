耶誕假期Omicron攪局 全球取消逾4500航班

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（中央社紐約24日綜合外電報導）在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異株疫情衝擊下，全球商業航空公司在耶誕節週末總計取消逾4500個航班，為旅客帶來更多不確定性和不便。

平安夜通常是航空旅行的大旺日，但路透社報導，根據航班追蹤網站FlightAware.com資料，世界各地今天至少取消2401個航班，近1萬個航班延誤。

網站顯示，耶誕節當天，全球有1779個航班取消，26日也有402個航班取消。

FlightAware資料顯示，美國國內與出入境的商業航空運量，在這個週末占所有取消航班的1/4以上。

美國的聯合航空（United Airlines）和達美航空（Delta Air Lines）以疫情惡化導致人力短缺為由，光今天就取消近280個航班。

Omicron變異株的超強傳染力讓美國近日感染人數激增。Omicron在11月首次現蹤，現已占美國所有新增病例近3/4，在東岸等部分地區甚至多達90%。

路透社統計，過去一週，美國平均單日新增病例增加45%，達17萬9000例。

在英國，由於確診勞工必須隔離，許多行業和運輸網絡都在努力解決人力短缺的問題，醫院也示警，缺乏足夠人力恐危及病患安全。

根據英國國家統計局（ONS）昨天公布的數據，上週在倫敦，每20人就有1人染疫，下週可能增至每10人有1人感染。

英國政府數據顯示，今天全國新增12萬2186例，再度刷新紀錄，也是連續第3天單日新增超過10萬例。

法國疫情亦不見好轉，今天新增逾9萬4000例，染疫住院人數也創下7個月以來紀錄，當局將在27日召開特別會議，討論是否實施新的公衛限制。（譯者：陳怡君/核稿：曾依璇）1101225