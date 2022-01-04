韓國考慮對免疫低下者施打第4劑疫苗

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（中央社記者廖禹揚首爾4日專電）韓國防疫當局今天表示，考量到免疫低下者在接種3劑COVID-19疫苗後免疫力可能仍不足以抵抗病毒，正研擬對他們追加施打疫苗，至於一般民眾是否需要施打第4劑，將待觀察其他國家案例而定。

韓國聯合新聞通訊社報導，韓國中央事故對應本部今天表示，目前正與專家學者就是否對患有白血病、人類免疫缺乏病毒（HIV）、淋巴瘤、多發性骨髓瘤、癌症患者等免疫低下族群施打第4劑疫苗，預計在本月內決定第4劑接種對象及時程。

韓國政府先前已針對難以生成抗體的免疫低下族群縮短第2劑至第3劑疫苗施打間隔，去年11月就著手追加接種第3劑疫苗。

至於一般民眾是否需要接種第4劑疫苗，當局表示仍需觀察其他國家狀況，也必須考量既有疫苗對當前快速擴散的新型冠狀病毒變異株Omicron的效果。以色列率先接種第4劑疫苗，英美等國正審慎考慮。

當局表示，與美國輝瑞大藥廠（Pfizer Inc.）等海外藥廠購買疫苗的合約中，也考慮到因應病毒變異株的改良疫苗開發可能性，若面臨變異株擴散的狀況，購買的疫苗會以最新型產品供貨。

韓國至今累計2019冠狀病毒疾病（COVID-19）64萬5226例確診病例，本週單日確診數降至3000出頭，首都圈重症病床使用率連續6天維持在7成以下，疫情持續趨緩。當局認為，各項疫情指標持續改善，主要是疫苗接種發揮效果，但若想重啟恢復日常計畫，疫情規模還得再縮減。

韓國原本在去年11月開始實施階段性恢復日常計畫，但因確診人數快速增加，加上境內發現Omicron病例，僅實施不到一個月就喊停，並縮緊社交距離規範，以限制公共場所活動促進民眾接種第3劑疫苗。

截至今天凌晨零時，韓國境內完成2劑疫苗接種人數占總人口83.1%，完成3劑疫苗接種人數則占37%。（編輯：郭中翰）1110104