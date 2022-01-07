巴西戈亞斯州發現首例Omicron死亡病例

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（中央社記者唐雅陵聖保羅6日專電）巴西中西部戈亞斯州（Goiás）的阿帕雷西達德戈亞尼亞市（Aparecida de Goiânia）今天證實巴西首例因COVID-19變異株Omicron的死亡病例。

根據當地市政府，死者是一名68歲男子，患有高血壓和慢性阻塞性肺病，被當地醫院收治。

市政府在聲明中指出，該名男子以接種3劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，曾接觸一名感染Omicron的患者。

根據阿帕雷西達德戈亞尼亞市衛生局公布，10天前已證實當地出現Omicron社區感染，目前已發現55例Omicron病例，佔所有新增病例的93.5%。

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根據全民健康研究所（ITpS）與Dasa化驗所和DB分子實驗室合作進行的一項調查，研究人員分析去年12月26日至今年1月1日採集的2463個檢體結果顯示，337個檢體感染SARS-CoV-2，其中312個檢體（92.6%）有Omicron變異株感染的跡象。

聖保羅州科學委員會執行督導嘉巴爾多（João Gabbardo）表示，雖然Omicron似乎比Delta引起的疾病形式更輕，但相對更具傳染性，所以不能小看它的破壞性。（編輯：高照芬）1110107