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疫情15/300

東京增逾3千例疫情急升溫 估下週平均日增近萬例

2022/1/13 15:39（1/13 16:09 更新）
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日本東京都13日新增超過3000例COVID-19確診，疫情急速擴大，預估一週後將每日平均新增近1萬例。圖為東京民眾排隊參觀上野動物園。（共同社）
日本東京都13日新增超過3000例COVID-19確診，疫情急速擴大，預估一週後將每日平均新增近1萬例。圖為東京民眾排隊參觀上野動物園。（共同社）
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（中央社東京13日綜合外電報導）日本東京都今天新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診超過3000例，若疫情照此速度繼續擴散，預估一週後將每日平均新增近1萬例；另沖繩縣今天增加1817例，再創新高紀錄。

日本放送協會（NHK）報導，東京都昨天新增確診2198例，才剛單日新增破2000例，今天就新增超過3000例，近期疫情急速擴大。

東京都今天召開疫情監控會議，將都內疫情分級提升至第二嚴重的「疫情正在擴大」。

截至昨天為止，東京都一週內平均每天新增1136例，比上週成長至8倍多。專家預估，疫情若照此速度繼續擴散，到一週後的20日，一週內平均每天將新增9576例，所有的都內民眾都有可能成為確診者或密切接觸者，社會活動恐會被迫停止，有必要盡快提出因應對策。

另外，大阪府今天新增確診約2400例，比昨天暴增約700例，是繼去年9月8日以來，再次單日新增超過2000例，疫情持續快速擴散。

沖繩時報報導，沖繩縣今天新增1817例，超越8日的1759例，再創新高紀錄。

駐沖繩美軍今天通報新增560例，也創新高。（譯者：顧荃/核稿：陳政一）1110113

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