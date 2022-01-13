赴美參展返韓國確診累計逾百例 海外入境規定緊縮

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（中央社記者廖禹揚首爾13日專電）美國消費性電子展（CES）日前落幕，韓國卻傳出許多這次赴美參展人士返國後確診消息，截至今天凌晨零時累計119例。為防堵更多海外感染案例移入，韓國防疫當局今天宣布強化海外入境相關規定。

韓國防疫當局昨天首次公布相關資訊時，與這次展覽相關確診案例共計70多例，短短一天內又增加近50例。當局將進一步就這些確診案確認是否感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）變異株Omicron，新增案例將反映在每週一公布的Omicron案例統計。

美國CES是全世界最大的消費性電子展，每年都吸引大量國內外業者前往參展。據韓國防疫當局掌握資訊，這次約有340家韓國企業派人出席，其中不乏申請取得免隔離許可者，韓國當局已建議這些免除隔離者自行採取10天居家工作。

截至今天凌晨零時新增的海外移入案例也創下韓國單日新高紀錄，共增加391例，為防堵更多海外感染案例移入，防疫當局決定強化海外入境規定。

韓聯社報導，韓國中央防疫對策本部今天在例行記者會宣布，所有自海外入境者自20日起都必須使用防疫公車、防疫列車、防疫計程車等專車或駕駛本人持有的車輛，不可搭乘大眾交通工具。

入境韓國前必須提交PCR陰性證明書相關規定也更嚴格，從出國日前72小時縮短至48小時前須提交。

此外，防疫當局也將持續實施暫停航班措施，若從海外入境韓國航班中出現3名以上外籍乘客確診，該航班就必須停飛一週。從上個月中至本月11日為止，往來美國、越南等11國的16個路線共被停飛24次。（編輯：陳惠珍）1110113