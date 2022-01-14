刺殺羅勃．甘迺迪被判無期徒刑 席漢16度假釋遭拒

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（中央社沙加緬度13日綜合外電報導）美國加州州長紐松（Gavin Newsom）今天表示，他已拒絕假釋1968年刺殺總統參選人羅勃．甘迺迪（Robert F. Kennedy）而被判處無期徒刑的男子席漢（Sirhan Sirhan）。

路透社報導，加州假釋委員會去年8月建議釋放席漢，但仍須經委員會法律人員和州長本人審批通過。在此之前，巴勒斯坦難民席漢曾15度提假釋遭拒。

紐松投書「洛杉磯時報」（Los Angeles Times）概述他的決定，他表示不同意假釋聽證委員會（Board of Parole Hearings）對77歲席漢適合假釋的裁決。

紐松表示：「經過仔細審查此案，包括加州檔案館紀錄等，我判定席漢仍不具假釋所需的擔責和內省。」

席漢的委任律師柏利（Angela Berry）未立即回應置評要求。她先前表示，席漢在獄中從未被控嚴重的違規行為，獄官視他為低度風險的犯人。

路透社未能立即聯繫上甘迺迪家族成員對紐松的決定發表看法。

席漢1968年6月5日在洛杉磯大使酒店（Ambassador Hotel）的廚房儲藏室，開槍打死42歲的羅勃．甘迺迪而遭定罪。

槍擊案就在這位美國參議員、前司法部長贏得加州民主黨初選並發表勝選感言幾分鐘後，羅勃．甘迺迪隔天死亡，他的哥哥、前總統約翰‧甘迺迪（John F Kennedy）則在1963年在達拉斯遭刺殺身亡。

席漢表示不記得殺害羅勃．甘迺迪，但他也說朝羅勃．甘迺迪開槍是因為他支持以色列。

席漢於1969年遭判死刑，後因加州禁止死刑改判終身監禁。（譯者：徐睿承/核稿：嚴思祺）1110114