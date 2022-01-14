更多編輯台推薦新聞：
都會區規模5地震即時警報縮短至7秒 擬114年上線
生活

都會區規模5地震即時警報縮短至7秒 擬114年上線

群聚案居服員是超級傳播者？羅一鈞：不符合定義
生活

群聚案居服員是超級傳播者？羅一鈞：不符合定義

確診者多輕症 醫：病房當飯店 專責醫護淪服務生
生活

確診者多輕症 醫：病房當飯店 專責醫護淪服務生

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台灣蘋果新聞網出售 港商黃浩自稱無中資背景
首頁 / 國際

刺殺羅勃．甘迺迪被判無期徒刑 席漢16度假釋遭拒

2022/1/14 12:19
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社沙加緬度13日綜合外電報導）美國加州州長紐松（Gavin Newsom）今天表示，他已拒絕假釋1968年刺殺總統參選人羅勃．甘迺迪（Robert F. Kennedy）而被判處無期徒刑的男子席漢（Sirhan Sirhan）。

路透社報導，加州假釋委員會去年8月建議釋放席漢，但仍須經委員會法律人員和州長本人審批通過。在此之前，巴勒斯坦難民席漢曾15度提假釋遭拒。

紐松投書「洛杉磯時報」（Los Angeles Times）概述他的決定，他表示不同意假釋聽證委員會（Board of Parole Hearings）對77歲席漢適合假釋的裁決。

紐松表示：「經過仔細審查此案，包括加州檔案館紀錄等，我判定席漢仍不具假釋所需的擔責和內省。」

席漢的委任律師柏利（Angela Berry）未立即回應置評要求。她先前表示，席漢在獄中從未被控嚴重的違規行為，獄官視他為低度風險的犯人。

路透社未能立即聯繫上甘迺迪家族成員對紐松的決定發表看法。

席漢1968年6月5日在洛杉磯大使酒店（Ambassador Hotel）的廚房儲藏室，開槍打死42歲的羅勃．甘迺迪而遭定罪。

槍擊案就在這位美國參議員、前司法部長贏得加州民主黨初選並發表勝選感言幾分鐘後，羅勃．甘迺迪隔天死亡，他的哥哥、前總統約翰‧甘迺迪（John F Kennedy）則在1963年在達拉斯遭刺殺身亡。

席漢表示不記得殺害羅勃．甘迺迪，但他也說朝羅勃．甘迺迪開槍是因為他支持以色列。

席漢於1969年遭判死刑，後因加州禁止死刑改判終身監禁。（譯者：徐睿承/核稿：嚴思祺）1110114

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族