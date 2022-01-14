日本時隔約4個半月單日新增逾2萬例 疫情急速擴散

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日本東京都與大阪府14日分別新增4051例及2826例COVID-19確診病例，截至下午5時止，時隔約4個半月，全境單日新增再逾2萬例。圖為14日東京街頭。（共同社）

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（中央社東京14日綜合外電報導）日本東京都與大阪府今天分別新增4051例及2826例COVID-19確診病例，截至下午5時止，時隔約4個半月，全境單日新增再逾2萬例，且從逾萬例到逾2萬例僅花2天，整體疫情急速擴散。

根據日本電視台自行彙整，截至今天下午5時止，日本全境單日新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例數已逾2萬例，距上次逾2萬例的2021年9月1日，時隔約4個半月。

日本放送協會（NHK）報導，日本2021年夏天遭受第5波疫情侵襲時，在7月底出現單日新增逾萬例，並在約2週後單日新增才逾2萬例。

但這次在今年1月12日單日新增逾萬例後，僅花兩天時間就在今天達到逾2萬例。

東京都今天新增4051例確診病例，不僅是上週五的4倍之多，也連續3天較前一天增加約千例，是東京都繼2021年8月27日以來，首次單日新增病例再逾4000例；東京都今天重症患者數較13日減少1人，共計3人。

大阪府今天新增2826例確診病例，連續兩天單日新增逾2000例，疫情同樣持續急速擴大，至今累計病例數21萬5408例；今天重症患者數較13日增加1人，共計7人。

京都府今天新增671例確診病例，創當地疫情爆發以來單日新高紀錄，至今累計病例數3萬8938例。

沖繩縣今天新增1596例確診病例，至今累計病例數6萬4041例；駐沖繩美軍基地相關人士今天新增480例。

長野縣今天新增236例確診病例，連續3天創當地歷史新高紀錄，至今累計病例數突破萬例，來到1萬209例。山梨縣今天新增117例確診病例，創當地單日新高紀錄，至今累計病例數5576例。

和歌山縣今天新增149例確診病例，連續3天創當地單日新高，至今累計病例數5794例。

廣島縣今天新增997例確診病例，創當地單日新高紀錄，至今累計病例數2萬8167例。山口縣今天新增268例確診病例，創當地歷史新高紀錄，至今累計病例數7702例。

長崎縣今天新增163例確診病例，創當地單日新高紀錄，至今累計病例數6769例。熊本縣今天新增390例確診病例，創當地歷史新高紀錄，至今累計病例數1萬5624例。（譯者：黃名璽/核稿：張佑之）1110114