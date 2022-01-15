泰國政府設目標 今年讓COVID-19成為地方性流行病

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泰國政府設下目標，打算在今年內讓COVID-19從大流行病轉變成為地方性流行病，期盼經濟可以復甦。圖為蘇凡納布機場入關處。（中央社檔案照片）

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（中央社記者呂欣憓曼谷15日專電）COVID-19疫情肆虐全球長達2年，泰國政府設下目標，打算在今年內讓COVID-19從大流行病轉變成為地方性流行病，期盼經濟可以復甦，不過有專家警告應再觀察1到2年再決定。

泰國公共衛生部常務次長奇帝普（Kiattiphum Wongrajit ）10日表示，COVID-19 （2019冠狀病毒疾病）變種病毒Omicron引起的新一波疫情傳播速度快，但症狀輕微且死亡率低，在這樣的狀況下，公共衛生部應該採取行動讓這個疾病成為地方性流行病（endemic）。

奇帝普說，疾病自我減低嚴重性是一種自然演化，且泰國民眾相當配合政府的疫苗政策，這樣繼續下去的話這個疾病不會造成太大傷害，降低傳播速度以及有效的治療都可以讓COVID-19成為地方性流行病，如果COVID-19一旦成為地方性流行病，經濟和一般活動都可以快速恢復。

奇帝普也指出，輕症病人可以自我在家隔離而且可以很快痊癒，公共衛生部有足夠資源支持在家隔離的計畫，而如果病人發展成重症，也可以很快送到醫院治療。

不過世界衛生組織（WHO）11日警告不要將COVID-19視為像是流行性感冒等地方性流行病，公共衛生部的宣告遭到泰國輿論質疑與世界衛生組織的警告背道而馳。

公共衛生部疾病管制署署長歐帕（Opas Karnkawinpong）昨天解釋，政府並非今天或明天馬上就要宣布COVID-19是地方性流行病，而是要讓民眾知道什麼是地方性流行病，政府以及民眾要做哪一些事情讓大流行病逐漸過渡到地方性流行病，如果大家配合的話，COVID-19在今年內可以成為地方性流行病。

泰國公視（Thai PBS）報導指出，若政府宣布COVID-19為地方性流行病，這代表多數的防疫限制都將取消，政府也不再對病人實施強制隔離或是追蹤足跡，因為COVID-19而歇業許久的酒吧、夜店和娛樂場所都將可以重新營業，這也代表經濟將重新復甦。

朱拉隆功大學醫學院副教授提拉（Thira Woratanarat）則提醒政府不該太快宣布COVID-19為地方性流行病，因為Omicron仍有許多未知的地方，而且也不要忘記COVID-19帶來的後遺症，他認為政府應該再觀察1到2年再決定是否要宣布COVID-19為地方性流行病。（編輯：黃自強）1110115