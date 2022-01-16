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威脅川普 伊朗最高領袖相關推特帳號遭停權

2022/1/16 15:24
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（中央社華盛頓15日綜合外電報導）社群網站推特（Twitter）今天將一個與伊朗最高領袖哈米尼有關的帳號永久停權，因這個帳號曾發布影片，呼籲對幾年前下令擊殺伊朗高階將領的美國前總統川普進行報復。

推特的發言人告訴法新社說：「這個帳號因規避推特禁令，而遭我們永久停權。」

美軍2020年1月3日奉川普命令，以無人機空襲伊拉克巴格達（Baghdad）機場，擊殺伊朗革命衛隊聖城部隊（Quds Force）指揮官蘇雷曼尼（Qasem Soleimani）。自此之後，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）一再承諾會為蘇雷曼尼之死復仇。

推特帳號@KhameneiSite本週發布一則模擬影片，顯示一架無人機鎖定川普，而這支題為「復仇是必然的」的影片也出現在哈米尼官網上。

哈米尼多個不同語言的主要帳號仍可使用。去年，另一個類似帳號同樣因為隱射要對川普進行報復，而遭推特凍結。

推特說法是，公司最優先要務是要維持民眾人身安全，保障平台對話的健全。

推特表示，他們有明確政策來杜絕暴力行為，當發現違規時也會採取行動。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1110116

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