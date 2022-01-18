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聯合國秘書長：確保脫離疫情 全球每人都須打疫苗

2022/1/18 11:39
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（中央社紐約聯合國總部17日綜合外電報導）聯合國秘書長古特瑞斯今天在世界經濟論壇視訊會議中表示，全世界每個人都必須施打COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，如此才可確保擺脫疫情。

由於疫情沒有消停跡象，過去政商高層在瑞士達沃斯（Davos）舉行的世界經濟論壇（World Economic Forum, WEF）實體會議，如今已是連續第2年以視訊形式召開。

古特瑞斯（Antonio Guterres）表示：「過去兩年來已證明一個簡單又殘酷的事實，那就是：如果我們棄置任何一人於不顧，那麼我們會將每個人都拋棄於後。」

他說：「若我們未讓每個人都接種疫苗，我們就會讓新病毒變異株有崛起機會、跨越邊界蔓延、進入日常生活，並讓經濟停止運轉。」

古特瑞斯說，國際社區必須「起而對抗疫情，須以公平、公正方式來對抗」。

他提到世界衛生組織（WHO）去年秋季揭櫫的一項策略，要讓全球4成人口於2021年底前都接種疫苗、2022年中時達7成覆蓋率。

古特瑞斯告訴世界經濟論壇說：「目前我們根本達不到這目標。」

他表示：「高收入國家的疫苗覆蓋率，是非洲國家的7倍以上，令人感到羞愧。我們現在就需要追求疫苗公平性。」

古特瑞斯指出，一些藥製廠應「與開發中國家團結一致，分享疫苗證照許可、提供專門知識與技術，如此我們才可能全體找到脫離疫情的出路。」（譯者：紀錦玲/核稿：張曉雯）1110118

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