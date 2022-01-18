Omicron推升住院病例 澳洲病故人數創單日新高

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（中央社雪梨18日綜合外電報導）儘管澳洲COVID-19（2019冠狀病毒疾病）單日新增染疫人數略微趨緩，但隨著迅速傳播的Omicron變異株持續將住院率推升至新高，澳洲染疫不治人數創下單日新高。

路透社報導，在Omicron變異株助長下，澳洲正面臨最嚴重的一波COVID-19疫情，住院和住進加護病房的人數雙雙創下疫情期間新高紀錄。

官方數據顯示，截至今天午前，澳洲人口最多的新南威爾斯州、維多利亞州和昆士蘭州3州累計新增74人病故，超過13日創下的全國57人不治紀錄。

新州今天通報36人染疫病故，創下新高，州長佩羅特（Dominic Perrottet）在媒體簡報會上說：「今天對我們州來說是非常艱難的一天。」

由於疫苗接種率高，佩羅特一直排除採取任何嚴厲限制措施的可能性，稱醫院仍能應付不斷增加的住院人數，他說：「儘管存在挑戰，但這種情況對其他國家來說並不陌生。」

隨著住院人數不斷攀升，維州今天宣布所有醫院進入代表短期緊急情況的「棕色警戒」（code brown）狀態，這表示醫院有權取消非緊急醫療服務，並取消人員休假。

澳洲當局表示，未接種疫苗的年輕人占國內住院人數「相當大的一部分」。

新州、維州、昆州和塔斯馬尼亞州（Tasmania）通報新增6萬7000例出頭，低於13日創下的全國單日最高紀錄15萬例；其他州將於今天稍後通報。

COVID-19疫情爆發迄今，澳洲確診人數累計已達160萬例左右，且過去兩週就占了約130萬例，染疫病故人總計達2757人。（譯者：陳怡君/核稿：李佩珊）1110118