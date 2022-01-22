聯合國譴責葉門70死空襲 沙國聯軍否認攻擊

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（中央社葉門薩達/紐約21日綜合外電報導）葉門叛軍組織占據的薩達省（Saada）有一處看守所遭空襲，據稱至少70人喪命，聯合國秘書長古特瑞斯今天發表聲明譴責；以沙烏地為首的聯軍否認發動攻擊。

一名路透社記者說空襲造成多人死亡，包括非洲移民。古特瑞斯（Antonio Guterres）發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）說，據稱葉門其他地方也傳出空襲，死者中包括孩童。

杜雅里克在聲明中說：「在荷台達市（Hodeidah）對電信設施發動的空襲，也嚴重中斷葉門各地的重要網路服務。秘書長呼籲立即對這些事件展開有效且透明的調查，以確保追究責任。」

拯救兒童基金會（Save the Childre）在聲明中說，葉門西部荷台達市據稱有3名孩童喪命。

以沙烏地阿拉伯為首的聯軍自2015年起在葉門與幕後有伊朗撐腰的葉門「青年運動」（Houthi）組織作戰。聯軍表示「將透過國際批准且獨立的程序」，調查今天據傳造成數十人罹難的事件。

沙烏地新聞社（SPA）今天報導，沙烏地為首的聯軍否認鎖定葉門薩達省的看守所發動攻擊，但又說遇襲的看守所沒列於禁止攻擊的清單內。

沙烏地新聞社引述聯軍發言人說：「聯軍將向聯合國葉門人道事務協調廳（Office for the Coordination of Humanitarian Affairs in Yemen, OCHA）與紅十字國際委員會（International Committee of the Red Cross, ICRC）告知相關事實與細節。」

發言人說，遇襲看守所未列在與OCHA商定的「不得攻擊目標」清單上，紅十字國際委員會沒有通報這起事件，現址也不符合日內瓦第3公約（Third Geneva Convention for Prisoners of War）有關戰俘待遇明訂的標準。

青年運動17日對聯軍成員之一的阿拉伯聯合大公國發動前所未見的攻擊，並升高對沙烏地城市發射飛彈與無人機後，聯軍加強空襲一些據稱是青年運動的軍事目標。

應阿聯要求，聯合國安全理事會開完閉門會議後，今天發表聲明譴責青年運動攻擊阿聯與沙烏地其他城市。

美國國務院表示，國務卿布林肯（Antony Blinken）今天與沙烏地外交部長費瑟（Faisal bin Farhan Al Saud）通話，重申美國協助波灣盟國改善防禦的承諾，也強調「降低對平民傷害的重要性」。

稍後，布林肯在另一份聲明中說，衝突升級令美國「深感關切」，呼籲有關各方降低緊張情勢。

「青年運動」在內戰期間把國際承認的葉門政府逐出首都沙那，以沙國為首的聯軍出手干預，迄今已有數十萬人死於衝突，另有數以百萬計的民眾流離失所，將葉門推向飢荒邊緣。（譯者：張曉雯/核稿：陳亦偉）1110122