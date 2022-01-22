學測國綜11.3萬人到考 啟用12間隔離試場

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（中央社記者許秩維台北22日電）今天學測第2天，大考中心表示，國綜考試有11萬3812人到考，缺考率2.05%，並啟用12間隔離試場，讓22名居隔、居檢、自主健康管理考生應試。

111學年度學科能力測驗今天舉行第2天考試，第2節考國綜，有11萬6197人選考，11萬3812人到考，缺考率為2.05%。大學入學考試中心也於考後舉行線上記者會，說明試務狀況。

大學入學考試中心主任周兆民表示，截至今天統計，共22名居家隔離、居家檢疫、自主健康管理考生，國綜考試為這22名考生啟用12間隔離試場，比英文科增開1間，主要是有1名考生出現咳嗽症狀，慎重起見因此再增開隔離試場。

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另外，國綜考試時，共開設5間防疫試場，提供發燒或咳嗽等症狀的考生應試；同時也開設9間備用試場，讓身體不適或於考試中發出聲響等有突發狀況的考生應試。

中央流行疫情指揮中心今天宣布，國內新增82例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，再創今年新高。周兆民指出，感謝各考分區、試務人員和全體考生協助落實防疫措施，明天學測仍會照常舉行考試。（編輯：陳政偉）1110122