澳洲擬加強制裁俄羅斯 俄大使：不會有效果

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（中央社記者丘德真雪梨26日專電）澳洲政府表示，假如俄軍入侵烏克蘭東部，將會以「馬格尼茨基制裁法」制裁相關俄羅斯官員。對此，俄羅斯駐澳洲大使今天接受澳媒訪問時宣稱，澳洲制裁行動將不會有任何作用。

隨著俄羅斯在靠近烏克蘭邊境集結高達12萬7000兵力，烏克蘭東部情勢已成為國際關注熱點。

雪梨晨驅報（The Sydney Morning Herald）今天報導，澳洲聯邦政府為加強嚇阻俄羅斯，揚言考慮動用「馬格尼茨基制裁法」（Magnitsky Sanctions）凍結相關俄羅斯官員存放在澳洲的資產，並且禁止一些俄羅斯人進入澳洲境內。

報導指出，澳洲朝野已經取得共識，主張對俄羅斯採取更強硬的嚇阻措施，並且要配合美國、英國和歐盟反制俄羅斯對烏克蘭的威脅。

澳洲外交部部長潘恩（Marise Payne）表示，對於烏東情勢和如何反制俄羅斯的問題，已經和英國外相特拉斯（Liz Truss）以及其他抱持相似價值觀的國家領導人展開討論。

潘恩透露，澳洲可能會動用「馬格尼茨基制裁法」，配合其他抱持相似價值觀的國家，一同反制俄羅斯的侵略性行為。她指出，對於專制國家採取這樣的行為，英、美、加拿大和澳洲等國家已明確地表示完全不能接受。

澳洲烏克蘭社團聯合會（Australian Federation of Ukrainian Organisations）主席羅曼尼（Stefan Romaniw）呼籲澳洲政府加強制裁俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）及其親近的俄羅斯官員。

據報導，自從2014年俄羅斯占領烏克蘭境內的克里米亞半島（Crimea），以及馬來西亞航空MH17客機被指於烏克蘭領空遭俄製飛彈擊落後，澳洲政府已針對俄羅斯的52個機構和168人實施制裁。

烏克蘭駐澳洲代辦（Chargé d'affaires）夏基夫斯基（Volodymyr Shalkivskyi）表示，烏克蘭感謝澳洲對俄羅斯採取強硬姿態。俄羅斯嚴重侵犯烏克蘭主權，希望澳洲加強制裁俄羅斯。

隨著澳洲於去年12月通過「馬格尼茨基制裁法」，自由黨藉（Liberal）的澳洲國會安全暨情報委員會主席派特森（James Paterson）指出，澳洲政府在制裁專制國家官員時，比過往有更大彈性。

工黨藉參議員季欽（Kimberley Kitching）表示，憑著「馬格尼茨基制裁法」，澳洲可避免淪為專制國家官員存放個人資產的避風港。

對於澳洲擬加強制裁俄羅斯一事，俄羅斯駐澳洲大使巴夫洛夫斯基（Alexey Pavlovsky）今天接受澳洲廣播公司（ABC）訪問時表示，澳洲的制裁行動將不會有任何效果。

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巴夫洛夫斯基聲稱，俄羅斯無意入侵烏克蘭；俄軍在邊境派駐重兵是要警告烏克蘭政府不要試圖採取軍事冒進行為。俄軍至今未越過俄羅斯國境；而且俄羅斯的行為並未違背2014年明斯克協議規定俄、烏兩國於頓巴斯（Donbass）停火的安排。

巴夫洛夫斯基批評北大西洋公約組織（NATO）東擴，北約的範圍原本是距離俄羅斯邊境的千里之外，但現在已逼近至俄羅斯的「旁邊」。（編輯：馮昭）1110126