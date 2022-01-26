更多編輯台推薦新聞：
統一發票110年11-12月千萬獎號碼：31150905
生活

統一發票110年11-12月千萬獎號碼：31150905

換新鈔重點一篇看懂 金融機構地圖這裡查、24至28日可兌鈔
生活

換新鈔重點一篇看懂 金融機構地圖這裡查、24至28日可兌鈔

過年六都垃圾車時間一圖看懂 大型廢棄物清運預約方式報你知
生活

過年六都垃圾車時間一圖看懂 大型廢棄物清運預約方式報你知

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

俄烏代表巴黎會談 化解邊界緊張情勢

2022/1/26 22:32
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社巴黎26日綜合外電報導）俄羅斯和烏克蘭代表團今天將在巴黎舉行會談，以平息俄國在烏克蘭邊界集結兵力所形成的緊張情勢。

法國和德國外交官也將參加這場高層會談，使2015年達成明斯克協議（Minsk Agreements）的4國重聚一堂。明斯克協議試圖終止烏克蘭東部戰鬥。

俄羅斯的首席談判代表是副總理柯札克（Dmitry Kozak），烏克蘭代表是總統幕僚葉爾馬克（Andriy Yermak），而法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）和德國總理蕭茲（Olaf Scholz）的外交顧問也將從格林威治時間11時加入所謂的「諾曼第模式」（Normandy Format）會談。

會談各方可望在今天稍晚向媒體簡報會談情況，馬克宏的助理本週稍早說，法國和德國將設法讓俄羅斯和烏克蘭走上「緩和局勢的道路」。

西方強國昨天繼續發出警告，稱俄羅斯若進攻親西方的烏克蘭，將予以大規模經濟制裁。

馬克宏訪問柏林時與蕭茲一同受訪時表示：「一旦發動攻擊，將會遭到報復，（俄羅斯的）代價將非常高昂。」（譯者：林沂鋒/核稿：張佑之）1110126

延伸閱讀
北約擬本週提出書面答覆 回應俄羅斯安全要求俄羅斯陳兵邊界 烏克蘭：不足以發動全面攻擊華爾街日報：俄羅斯軟土深掘施壓烏克蘭 氣焰來自美中德
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族