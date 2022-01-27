俄烏緊張再升溫 盧布兌美元朝15個月低點回貶

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社莫斯科27日綜合外電報導）俄羅斯盧布兌美元匯價今天再度下貶至接近80盧布，朝昨天觸及的接近15個月來低點回落。賣壓來自與烏克蘭相關緊張情勢加劇，繼續在波動的俄國資金市場普遍掀起不安情緒。

路透社報導，盧布兌美元匯價26日重貶至2020年11月初以來最低點。不過，隨著美國宣布已展開外交途徑來回應俄羅斯對於歐洲東部提出的廣泛要求，盧布匯價收復一些下貶部分。

但到了格林威治時間27日7時，盧布兌美元下跌0.2%，報79.54盧布，前一個交易日一度貶至80.4125盧布兌1美元。盧布兌歐元則小升0.2%，報89.24盧布。

今天全球美元匯價反彈，因美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）昨天表達不排除讓升息幅度和速度超越預期，出乎投資人意料。

近幾週由於西方擔憂俄羅斯準備入侵鄰國烏克蘭，並威脅一旦莫斯科付諸行動，將受到具深切經濟影響的制裁，引發俄國股匯市陷入波動。莫斯科一再否認有意侵犯烏克蘭。

英國首相強生（Boris Johnson）透露，他與美國討論到把俄羅斯逐出環球銀行金融電信協會（SWIFT）全球付款系統，這是目前考慮中對俄國最嚴厲的制裁措施之一。（譯者：張正芊/核稿：劉學源）1110127