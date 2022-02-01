Omicron肆虐 俄羅斯與羅馬尼亞新增確診創新高

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（中央社莫斯科1日綜合外電報導）俄羅斯衛生部門表示，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異株肆虐，俄國今天單日新增確診創12萬5836例紀錄；羅馬尼亞過去24小時新增4萬18例確診，也創下新高。

路透社報導，俄羅斯新增確診數比前一天的12萬4070例更高，政府防疫小組另通報，過去24小時新增663人染疫死亡。

而在羅馬尼亞，過去24小時新增95人染疫死亡，這個人口2000萬的國家累計死亡病例6萬122例。

羅馬尼亞的疫苗接種率在歐盟國家中排倒數第2，僅高於保加利亞，僅約莫41%的人口完整接種疫苗，顯示公眾對政府不信任及疫苗教育不足。

官方數據顯示，1月31日，羅馬尼亞全境躺在加護病房裡的染疫病患有903人，當中84%沒有接種疫苗。

雖然羅馬尼亞的患者住院人數攀升，仍遠低於去年10月至11月之間的疫情高峰，當時各級醫院人滿為患，而羅馬尼亞的每百萬人中的新增死亡病例數居全球之首。（譯者：曹宇帆/核稿：林治平）1110201