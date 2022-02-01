更多編輯台推薦新聞：
Wordle猜字遊戲轟動全球 紐約時報高價收購
國際

Wordle猜字遊戲轟動全球 紐約時報高價收購

影片／主播媽媽連線孩子鬧脾氣 全美數千萬網友共鳴
國際

影片／主播媽媽連線孩子鬧脾氣 全美數千萬網友共鳴

大樂透獎號看這裡 過年加碼百萬春節大紅包
生活

大樂透獎號看這裡 過年加碼百萬春節大紅包

過年六都垃圾車時間一圖看懂 大型廢棄物清運預約方式報你知
生活

過年六都垃圾車時間一圖看懂 大型廢棄物清運預約方式報你知

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

Omicron肆虐 俄羅斯與羅馬尼亞新增確診創新高

2022/2/1 19:20
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社莫斯科1日綜合外電報導）俄羅斯衛生部門表示，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異株肆虐，俄國今天單日新增確診創12萬5836例紀錄；羅馬尼亞過去24小時新增4萬18例確診，也創下新高。

路透社報導，俄羅斯新增確診數比前一天的12萬4070例更高，政府防疫小組另通報，過去24小時新增663人染疫死亡。

而在羅馬尼亞，過去24小時新增95人染疫死亡，這個人口2000萬的國家累計死亡病例6萬122例。

羅馬尼亞的疫苗接種率在歐盟國家中排倒數第2，僅高於保加利亞，僅約莫41%的人口完整接種疫苗，顯示公眾對政府不信任及疫苗教育不足。

官方數據顯示，1月31日，羅馬尼亞全境躺在加護病房裡的染疫病患有903人，當中84%沒有接種疫苗。

雖然羅馬尼亞的患者住院人數攀升，仍遠低於去年10月至11月之間的疫情高峰，當時各級醫院人滿為患，而羅馬尼亞的每百萬人中的新增死亡病例數居全球之首。（譯者：曹宇帆/核稿：林治平）1110201

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族