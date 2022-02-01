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憂錯失先機 越南擬3月底全面開放國際旅遊

2022/2/1 20:42（2/1 21:47 更新）
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圖為河內內排國際機場。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳家倫河內1日專電）越南文化體育與旅遊部支持提前在3月31日全面開放國際旅遊的提議，而非原定的5月初。越南目前僅開放7省市在一定防疫規範下接待國際旅客，但成果有限。

網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，在遞交給越南總理范明正（Pham Minh Chinh）的提議中，越南文化體育與旅遊部說，3月31日是全面開放國際旅遊的適當時機，屆時越南有望完成加強針的施打。

越南文化體育與旅遊部表示：「許多區域國家已經開始恢復國際旅遊，如果越南進展緩慢，將失去吸引外國旅客的機會。」

越南文化體育與旅遊部原本預計從5月1日起全面恢復國際旅遊，但幾大航空公司與旅行社憂心旅遊業將錯過復甦的時機，因而呼籲早一點重新開放。

11家航空公司與旅行社先前向越南政府請願，希望越南政府2月初就能宣布全面對外國旅客開放的時間表。

越南採取「鎖國防疫」，外國旅客入境人次去年暴減96%。

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越南政府去年11月起在疫苗護照架構下陸續允許7個省市接待國際旅客，旅客必須參與特定行程並完成相關隔離、檢疫規定，迄今約有8500名國際旅客抵達，但其中有一半的人是來探親的。

這7個省市分別為慶和省（Khanh Hoa）、堅江省（Kien Giang）、廣南省（Quang Nam）、廣寧省（Quang Ninh）、平定省（Binh Dinh）、胡志明市、峴港市（Da Nang）。（編輯：馮昭）1110201

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