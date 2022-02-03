日韓外相電話會談 憂心北韓發展核武

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（中央社記者楊明珠東京3日專電）日本外相林芳正今天與韓國外交部長鄭義溶舉行電話會談，針對北韓開發核武、彈道飛彈的問題，兩人都認為這是威脅地區、國際社會和平穩定的行為，將與美國緊密合作解決。

日本放送協會（NHK）報導，這場電話會談是由日本提議，今天下午將近2時（台灣時間1時）舉行，會談時間約35分鐘。會談中，兩人對於北韓頻頻發射彈道飛彈等深以為憂。為了解決問題，日韓兩國，甚至是日韓美等3國應緊密合作。

另外，有關日本政府向聯合國教科文組織（UNESCO）申請認定新潟縣佐渡島的金銀礦山遺跡（佐渡金山）為世界文化遺產一事，鄭義溶指出，該地曾涉強徵朝鮮半島（包括韓國）的勞工，對於日本政府的作法表達抗議。

鄭義溶說，正確的歷史觀是韓日兩國要發展前瞻關係的根幹，日本政府的決定是不顧韓國人遭強制勞動的痛苦歷史。

對此，林芳正表示，韓國片面的主張未根據事實，日本無法接受，對此表達遺憾。為了能申遺成功，將冷靜且鄭重的討論。

有關慰安婦問題、戰時徵用工（遭日本企業強徵的南韓勞工）的訴訟問題等，林芳正再度要求韓方應做好負責任且適切的因應。

不過，鄭義溶重申韓方的主張，認為為了摸索解決受害者能接受的方案，日方應展現積極的態度。結果兩人在會談中針對這些議題，看法無交集。（編輯：高照芬）1110203