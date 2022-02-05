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美助卿：習近平原可趁蒲習會促俄降溫烏局勢

2022/2/5 10:33
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（中央社華盛頓4日綜合外電報導）美國國務院亞太事務助理國務卿康達說，中國國家主席習近平與俄羅斯總統蒲亭先前在北京會面，提供中國敦促俄國降溫烏克蘭局勢的機會。

康達表示，中國敦促俄國讓烏克蘭局勢降溫，才是世界期望的「負責任強國」作為。

路透社報導，康達（Daniel Kritenbrink）今天表示，習蒲會讓中俄得以頌揚深厚的戰略夥伴關係，這場會談與其後發表的聯合聲明，可看出中俄「朝彼此更加靠近」已有一段時間。

「這場會面應是中國敦促俄羅斯尋求外交，降低烏克蘭局勢的機會。」

「若俄國進一步入侵烏克蘭，中國卻睜一隻眼閉一隻眼，就代表中國願意容忍或默許俄國脅迫烏克蘭，甚至在俄羅斯讓北京尷尬、損及歐洲安全、危及全球和平和經濟穩定之時。」

習蒲會後發表的中俄協議，是兩國在表達合作與反美決心上最詳盡且最堅定的聲明。兩國將自行詮釋人權與民主，據此建立新國際秩序；兩國也承諾互相維護核心利益，明顯意指俄國與烏克蘭，以及北京宣稱擁有主權的台灣。

中俄聯合聲明還強烈批評美國透過AUKUS防衛聯盟，對抗中國在印太地區的崛起勢力。（譯者：鄭詩韻/核稿：張曉雯）1110205

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