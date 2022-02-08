肯德基推文觸及克什米爾惹議 印度網友揚言抵制

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（中央社記者林行健新德里8日專電）繼韓國現代汽車之後，肯德基（KFC）成為近來第2個因言論觸及克什米爾（Kashmir）主權爭議，而遭印度網友揚言抵制的外國品牌。

2月5日，巴基斯坦慶祝「克什米爾團結日」，現代汽車巴基斯坦代理商在推特和臉書發文，支持克什米爾人爭取「自由」，引起印度網友強烈反應，當即發起不買現代汽車的運動。

不久後，現代汽車巴基斯坦刪除貼文，而現代汽車印度則發表聲明「譴責類似觀點」。

正當外界以為事件即將落幕，有印度網友發現肯德基巴基斯坦當天也在推特發文，稱克什米爾「一直在我們的心中，希望未來幾年妳能得到和平」，還附了一張圖片，上面寫有「克什米爾屬於克什米爾人」。

推文在印度社群網站傳開後，同樣激起波瀾，網友紛紛斥責，並附上「杯葛肯德基」的標籤。

肯德基巴基斯坦後來刪除推文，肯德基印度昨天晚上也發表聲明，對「外國」肯德基社群網站的貼文表達「深切歉意」，並強調肯德基尊重印度，服務印度民眾的心不會動搖。

1947年，印度與巴基斯坦脫離英國管轄先後宣布獨立，但克什米爾的歸屬卻因人民與統治者的意向相左而陷入爭議，印巴兩國為克什米爾打了多次大小規模戰爭，目前各自控制克什米爾的部分地區。

一名旅居印度多年的台商說，早年印巴分家的過程與歷史讓印度人基本上對巴基斯坦沒有好感，而克什米爾主權是無可觸碰的紅線，台商到印度要留意，不要傷害印度人的情感。

印度媒體去年10月曾報導，印度查摩與克什米爾省（Jammu and Kashmir）數名學生在宿舍看印度對巴基斯坦的板球賽時，唱巴基斯坦國歌並為巴基斯坦隊加油，而被警方帶走調查。

查摩與克什米爾省政府當時表示，將禁止涉案學生畢業後報考公職。（編輯：陳惠珍）1110208