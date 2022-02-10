日本明治神宮外苑擬砍近900棵樹 國際組織勸停

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（中央社東京10日綜合外電報導）日本東京都明治神宮外苑地區將進行再次開發，計畫擬將砍掉892棵樹，並遷移球場與新建商業設施等建物，但聯合國相關國際組織認為應保留文化景觀，盼修改計畫。

日本放送協會（NHK）、TBS電視台等媒體報導，橫跨東京都新宿區、港區與澀谷區的明治神宮外苑，是1926年設立的都市公園，區域內有國立競技場、神宮球場、秩父宮橄欖球場等運動設施，其中部分區域將進行再次開發。

業者提出的再開發計畫中，打算將神宮球場與秩父宮橄欖球場移地改建，並新建商業設施，預定將新蓋2棟複合式大樓。

為此，再開發區域內超過3公尺高的1904棵樹中，業者計畫砍掉892顆，另新種979顆樹做為彌補。

不過，聯合國教科文組織（UNESCO）的諮詢單位、國際文化紀念物與歷史場所委員會（ICOMOS）的日本國內委員會在本月7日表示，神宮外苑的文化景觀應予以保存，盼能修改再開發計畫。

曾前往當地調查的東京大學名譽教授石川幹子說，計畫要砍掉的樹木中，有許多赤松、樟樹等樹齡超過100年的老樹，即使新種樹木仍難以取代。這些老樹是過去基於都市計畫所種，砍掉後將一口氣失去歷史與文化景觀，希望能再多加討論。

東京都都市計畫審議會昨天審議通過這項明治神宮外苑的再開發計畫，今後約一個月內將由東京都知事小池百合子做最終決定。

朝日新聞報導，提出再開發計畫的業者為三井不動產、伊藤忠商事、明治神宮與日本體育振興中心等4個單位，再開發總面積約66公頃，預定2036年完工。

業者規劃從青山通到聖德紀念繪畫館的知名銀杏大道將會予以保留；至於原本規劃砍掉的樹木，將在今後進行調查，討論是否改為移植等。（譯者：顧荃/核稿：盧映孜）1110210