COVID-19全球最新情報2/12

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（中央社台北12日電）若干加拿大卡車司機因反對疫苗強制接種令，發起「自由車隊」行動不僅延燒美國，也引發紐西蘭、歐洲等地跟進，法國反抗疫民眾將在週末集結巴黎，再前往布魯塞爾。

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）11日指出，若全球約7成人口接種疫苗，疫情大流行的急性發病期可能在今年就會結束。

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）網站追蹤數據顯示，截至台灣時間12日上午7時，全球至少579萬8343人感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病逝，至少4億777萬1748人確診。

以下為全球各地過去24小時的疫情與相關發展：

※ 亞洲

● 台灣

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中宣布，11日國內新增18例COVID-19本土病例、61例境外移入，沒有新增死亡個案。

高雄親友群聚11日新增12例確診病例，其中包括3起家庭群聚，更燒進一處砂石場，造成砂石場老闆、員工家庭染疫，累計20例確診，病毒定序檢出與高雄港相同病毒株。

● 日本

日本全境COVID-19死亡病例11日累計超過2萬例，因Omicron變異株急速擴散，每日死亡病例也持續成長；此外東京新增確診1萬8660例，有趨緩跡象。

日本防疫管制將擴大至36地。圖為民眾下雪時戴口罩走在東京街頭。（共同社）

● 韓國

韓國COVID-19單日確診新增5萬3926例，連續2天新增超過5萬例，居家治療人數增至17萬4177例，居家快篩需求提高，政府12日表示擬為快篩試劑組設定價格上限。

● 印度

為兼顧COVID-19疫情變化及經濟活動，印度政府宣布14日起放寬旅客入境規定，只要能在搭機前提供病毒陰性檢測報告或疫苗接種證明，入境後原則上不需要隔離。

● 中國

中國10日共報告新增101例COVID-19，其中56例本土病例集中在廣西百色、遼寧的葫蘆島和瀋陽，及貴州的銅仁。銅仁1名病患是葫蘆島確診者的密切接觸者。

● 香港

香港11日新增1325例COVID-19確診病例，再創疫情以來單日新高，另外還新增超過1500個一採陽性病例，12日恐續創新高；相關官員形容目前疫情非常危急。

香港新一波COVID-19疫情惡化，當局加強對市民的病毒檢測。圖為官方在中環設立的臨時檢疫中心為市民採樣化驗。（中央社檔案照片）

※ 歐洲

● 英國

英國克萊倫斯宮10日說，查爾斯王子二度確診COVID-19，目前已在隔離中。英國媒體報導，查爾斯確診兩天前，曾在溫莎城堡（Windsor）見過女王伊麗莎白二世。

● 法國

法國科學家蒙坦耶（Luc Montagnier）因共同發現愛滋病毒而榮獲2008年諾貝爾醫學獎，但他晚年的鮮明反COVID-19疫苗立場，學界無法認同。市長10日表示，蒙坦耶已於8日辭世，享壽89歲。

※ 美洲

● 美國

加州將解除室內戴口罩的規定，改由民眾自主健康管理，唯獨矽谷所在的聖克拉拉郡保持觀察、沒有跟進，兩年前疫情爆發之初，該郡獨步全美實施居家防疫令。

美國物價節節上揚，加上疫情陰霾依然難以擺脫，讓美國總統拜登的施政備受抨擊。一項最新民調顯示，支持拜登的美國民眾僅4成，近6成民眾不滿。

● 加拿大

反對COVID-19疫苗強制令的加拿大示威者近期阻斷一條美加之間的貿易要道，迫使兩國汽車製造商縮減業務。加國溫莎（Windsor）市長10日說，將聲請法庭命令清場，安大略省11日宣布進入緊急狀態。

● 巴西

巴西衛生部11日表示，過去24小時新增16萬6009起病例，境內確診累計達2728萬5509例，染疫不治病例新增1135例，累計63萬152人病故。（編輯：陳正健/核稿：張曉雯）1110212