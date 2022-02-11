香港新增1325例確診再創新高 官員：疫情危急

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香港11日新增1325例COVID-19確診病例，再創疫情以來單日新高。圖為當局8日晚圍封新界大圍美田邨美楓樓進行檢疫。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張謙香港11日電）香港今天新增1325例COVID-19確診病例，再創疫情以來單日新高，另外還新增超過1500個一採陽性病例，明天恐續創新高；相關官員形容目前疫情非常危急。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君下午在記者會公布，香港今天新增1325例確診當中，1323例為本土病例，其中24例為Delta，另外1270例為Omicron。

她說，目前疫情非常危急，確診病例尚未到頂，醫療系統卻已超負荷。

張竹君說，確診數字正大幅增加，也是反映一兩週前港人在農曆新年期間聚會的結果；當局近日已收緊社交距離，以杜絕病毒傳播，但成效如何，有待觀察。

醫院管理局總行政經理李立業說，公立醫院近日有超過40例確診，當局正採取相關措施，防止病毒在醫療系統爆發。

他指出，目前有2000多名確診者在公立醫院及其他地方接受治療。今天新增兩名確診老人死亡。

上月初起，本地爆發近兩年來第五波最為嚴重的疫情，確診病例由最初的數十人飆升至千人以上，令人擔心疫情可能失控。

因應新一波疫情，港府已採取更嚴厲的防疫措施，包括繼續禁止食店供應內食、禁止家庭之間相聚，並把宗教場所和理髮店也納入停止經營的名單。

當局還加強病毒檢測，一旦某個場所或住區有人確診，全體居民都要接受檢疫。

連日來，接受檢疫的民眾激增，官方在各區臨時設立的檢疫中心大排長龍，許多人投訴排隊時間往往需要兩三個小時，對此十分不滿。

另外，香港政務司司長李家超今天率團到深圳，預定明天與大陸官員及專家商討香港疫情，以及大陸方面支援香港抗疫的措施。

港府公布，李家超等人將會出席「第二次內地與香港新冠肺炎疫情專題交流會」，與北京國務院港澳事務辦公室、國家衞健委、國家疾控局、廣東省政府、深圳市政府代表及專家，就香港當前疫情形勢交流意見，並就大陸支持香港抗疫措施及保障大陸供港物資等事宜進行交流討論。（編輯：楊昇儒）1110211