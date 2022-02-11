港澳辦首就港疫情發聲 分析：疫情拐點難料

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（中央社台北11日電）香港疫情未受控，中國國務院港澳辦昨天首次就港疫情發聲。港媒分析，這除透露香港必須堅持「動態清零」外，還顯示抗疫仍需遵循「一國兩制」。雖然中央已有部署，但香港疫情拐點難料。

中國國務院港澳事務辦公室發言人10日以「答記者問」的方式，首次就香港的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情發表意見。

港媒香港01分析，港澳辦發言人在答記者問題中，表示「中央政府將繼續全力支持香港特別行政區政府堅守人民至上、生命至上的理念，按照『動態清零』的目標和策略，共同做好防控新冠肺炎疫情蔓延的工作」。

在過去一段時間香港有兩種聲音，一是香港應跟隨中國大陸實施「動態清零」，另一種聲音認為事實已證實「動態清零」不可行，徹底「清零」不切實際，香港最終需「與病毒共存」。

本次港澳辦再次明確重申，「動態清零」是香港抗疫目標和策略，旨在終止紛爭，凝聚社會共識。

其次，港澳辦發言人在答記者問中，表示「危難時刻，祖國永遠是香港的堅強靠山。香港只要有求，祖國必定有應」。這意味抗疫上仍是遵循「一國兩制」，先由香港提出請求，再由中國大陸方面回應，不會在港統一採取中國大陸的抗疫模式。

分析又指，港澳辦發言人還表示，「根據中央有關決策部署，國務院港澳辦近日將會同國家衛健委、國家疾控局在深圳召開第二次內地與香港新冠肺炎疫情專題交流會…共同研究制定和實施支持香港防控疫情、保障對港物資供應、保持香港社會大局穩定的政策措施。」

這反映了雖然中央已經有部署，但香港疫情拐點仍有很大不確定性。將在深圳舉行的疫情交流會，目標為共同研究制定抗疫措施，保持香港大局穩定。

分析指，此輪疫情將全面考驗香港政府的治理能力，及「香港能否融入國家發展大局，真正由亂轉治，由治及興」。（編輯：陳沛冰/沈朋達）1110211