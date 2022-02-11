更多編輯台推薦新聞：
羽生結弦跳出史上第一個4A：很高興留下讓人有感的痕跡
運動

羽生結弦跳出史上第一個4A：很高興留下讓人有感的痕跡

與病毒共存棄嚴防死守 各國鬆綁防疫措施一次看
國際

與病毒共存棄嚴防死守 各國鬆綁防疫措施一次看

昆蟲當藥 黑猩猩用天然妙方為自己和同伴療傷
科技

昆蟲當藥 黑猩猩用天然妙方為自己和同伴療傷

大樂透獎號看這裡 過年加碼百萬春節大紅包
生活

大樂透獎號看這裡 過年加碼百萬春節大紅包

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
直播／新增18本土61境外 無死亡個案
首頁 / 國際
疫情
新聞專題
疫情11/300

印度放寬旅客入境規定 兼顧經濟活動

2022/2/11 14:31（2/11 14:43 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
印度政府宣布14日起放寬旅客入境規定。圖為德里月光市集人潮。（中央社檔案照片）
印度政府宣布14日起放寬旅客入境規定。圖為德里月光市集人潮。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林行健新德里11日專電）為兼顧COVID-19疫情變化及經濟活動，印度政府宣布14日起放寬旅客入境規定，只要能在搭機前提供病毒陰性檢測報告或疫苗接種證明，入境後原則上不需要隔離。

印度衛生部10日公布最新入境規定，旅客搭機前來印度前，必須在Air Suvidha網站上傳搭機前14天的旅行史，以及搭機前72小時內的即時聚合酶連鎖反應（RT-PCR）檢測陰性報告。

只要滿足以上兩個條件，來自國外的旅客原則上無須居家隔離，只需要自我健康監測14天；自我健康監測期間一旦出現可疑症狀，必須立即就醫。

旅客若能出示完整疫苗接種證明，可免提供RT-PCR檢測報告，但這個選項只適用於與印度有互惠安排的國家或地區；目前印度衛生部的互惠名單列有82國和地區，台灣和中國均不在名單內。

此外，印度政府取消「高風險國家」的分類；之前來自「高風險國家」的旅客全部需在抵達印度機場後當場自費檢測，等到確認結果為陰性之後才能通關或轉機。

在新規定之下，仍有2%的旅客需接受隨機抽檢；通關時出現可疑症狀的旅客，必須強制採檢，若結果為陽性，則機座周圍接觸者也將依防疫規定辦理。

5歲以下的兒童不必做抵境前和抵境後的檢測，但在機場或自我健康管理期間若出現異常，也需立即通報及就醫。

新規定將自印度標準時間2月14日凌晨0時1分起生效。

印度衛生部表示，雖然有必要監控COVID-19（2019冠狀病毒疾病）在全球各地的變化，但也有必要保持經濟活動不受阻礙。（編輯：郭中翰）1110211

延伸閱讀
學習與病毒共存 印度民眾擠市集沒在怕與病毒共存棄嚴防死守 各國鬆綁防疫措施一次看印尼新增確診逾萬例 Omicron亞變種BA.2現蹤
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀