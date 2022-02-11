印度放寬旅客入境規定 兼顧經濟活動

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（中央社記者林行健新德里11日專電）為兼顧COVID-19疫情變化及經濟活動，印度政府宣布14日起放寬旅客入境規定，只要能在搭機前提供病毒陰性檢測報告或疫苗接種證明，入境後原則上不需要隔離。

印度衛生部10日公布最新入境規定，旅客搭機前來印度前，必須在Air Suvidha網站上傳搭機前14天的旅行史，以及搭機前72小時內的即時聚合酶連鎖反應（RT-PCR）檢測陰性報告。

只要滿足以上兩個條件，來自國外的旅客原則上無須居家隔離，只需要自我健康監測14天；自我健康監測期間一旦出現可疑症狀，必須立即就醫。

旅客若能出示完整疫苗接種證明，可免提供RT-PCR檢測報告，但這個選項只適用於與印度有互惠安排的國家或地區；目前印度衛生部的互惠名單列有82國和地區，台灣和中國均不在名單內。

此外，印度政府取消「高風險國家」的分類；之前來自「高風險國家」的旅客全部需在抵達印度機場後當場自費檢測，等到確認結果為陰性之後才能通關或轉機。

在新規定之下，仍有2%的旅客需接受隨機抽檢；通關時出現可疑症狀的旅客，必須強制採檢，若結果為陽性，則機座周圍接觸者也將依防疫規定辦理。

5歲以下的兒童不必做抵境前和抵境後的檢測，但在機場或自我健康管理期間若出現異常，也需立即通報及就醫。

新規定將自印度標準時間2月14日凌晨0時1分起生效。

印度衛生部表示，雖然有必要監控COVID-19（2019冠狀病毒疾病）在全球各地的變化，但也有必要保持經濟活動不受阻礙。（編輯：郭中翰）1110211