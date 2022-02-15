俄羅斯稱撤回烏克蘭邊境部分軍隊 路透：局勢可能緩解

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俄羅斯15日表示，部署在烏克蘭附近的部分軍隊已開始返回基地。（圖取自俄羅斯國防部網頁mil.ru）

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（中央社莫斯科15日綜合外電報導）俄羅斯當局今天表示，部署在烏克蘭附近地區的部分俄羅斯部隊已經開始返回基地。俄國在烏克蘭邊境集結大軍，引發各界憂心開戰在即。

根據俄媒報導，俄羅斯國防部發言人表示，「南部與西部軍區部分部隊已經完成任務，今天開始循鐵路和公路返回他們的軍事駐地。」

路透社報導，俄軍撤回在烏克蘭邊境的部分軍隊，可能緩解莫斯科與西方之間的緊張局勢。

俄國國際傳真社（Interfax）引述俄國國防部說法報導，全國各地大規模軍事演習仍在進行中，但南部與西部軍區的部分單位已經完成演習，開始返回基地。

俄國在烏克蘭邊界附近集結超過10萬大軍，令人憂心開戰在即，尤其是莫斯科自2月10日至20日和白俄羅斯舉行聯合軍演，意味烏克蘭幾乎被俄軍包圍。（譯者：戴雅真/核稿：劉學源）1110215

俄羅斯國防部稱，南部與西部軍區部分單位15日開始循鐵路和公路返回駐地。（圖取自俄羅斯國防部網頁mil.ru）