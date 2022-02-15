更多編輯台推薦新聞：
圖輯／台北西華飯店營業32年熄燈 員工鞠躬送走最後一批旅客
生活

圖輯／台北西華飯店營業32年熄燈 員工鞠躬送走最後一批旅客

烏克蘭局勢見轉折 俄羅斯加強外交斡旋、終止大規模演習
國際

烏克蘭局勢見轉折 俄羅斯加強外交斡旋、終止大規模演習

影片／羽生結弦談4周半跳圓9歲夢 使用超量止痛藥強撐上場
運動

影片／羽生結弦談4周半跳圓9歲夢 使用超量止痛藥強撐上場

與病毒共存棄嚴防死守 各國鬆綁防疫措施一次看
國際

與病毒共存棄嚴防死守 各國鬆綁防疫措施一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
俄羅斯稱撤回烏克蘭邊境部分軍隊 路透：局勢可能緩解
首頁 / 國際
俄烏邊境緊張
新聞專題
俄烏邊境緊張1/276

俄羅斯稱撤回烏克蘭邊境部分軍隊 路透：局勢可能緩解

2022/2/15 17:22（2/15 18:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
俄羅斯15日表示，部署在烏克蘭附近的部分軍隊已開始返回基地。（圖取自俄羅斯國防部網頁mil.ru）
俄羅斯15日表示，部署在烏克蘭附近的部分軍隊已開始返回基地。（圖取自俄羅斯國防部網頁mil.ru）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社莫斯科15日綜合外電報導）俄羅斯當局今天表示，部署在烏克蘭附近地區的部分俄羅斯部隊已經開始返回基地。俄國在烏克蘭邊境集結大軍，引發各界憂心開戰在即。

根據俄媒報導，俄羅斯國防部發言人表示，「南部與西部軍區部分部隊已經完成任務，今天開始循鐵路和公路返回他們的軍事駐地。」

路透社報導，俄軍撤回在烏克蘭邊境的部分軍隊，可能緩解莫斯科與西方之間的緊張局勢。

俄國國際傳真社（Interfax）引述俄國國防部說法報導，全國各地大規模軍事演習仍在進行中，但南部與西部軍區的部分單位已經完成演習，開始返回基地。

俄國在烏克蘭邊界附近集結超過10萬大軍，令人憂心開戰在即，尤其是莫斯科自2月10日至20日和白俄羅斯舉行聯合軍演，意味烏克蘭幾乎被俄軍包圍。（譯者：戴雅真/核稿：劉學源）1110215

俄羅斯國防部稱，南部與西部軍區部分單位15日開始循鐵路和公路返回駐地。（圖取自俄羅斯國防部網頁mil.ru）
俄羅斯國防部稱，南部與西部軍區部分單位15日開始循鐵路和公路返回駐地。（圖取自俄羅斯國防部網頁mil.ru）
烏克蘭俄羅斯情勢緊張，兩方軍力懸殊。（中央社製圖）
烏克蘭俄羅斯情勢緊張，兩方軍力懸殊。（中央社製圖）
延伸閱讀
烏克蘭局勢見轉折 俄羅斯加強外交斡旋、終止大規模演習蒲亭為何施壓烏克蘭、拜登斡旋籌碼夠嗎 專家細說6大問題俄烏戰事一觸即發 國際油價漲至7年多高點俄國與白俄展開聯合軍演 烏克蘭斥施加心理壓力烏克蘭情勢緊張 外交部：致電32台僑籲撤離防俄國進攻烏克蘭 德國總理蕭茲將會蒲亭俄烏戰火一觸即發 美籲公民速離白俄羅斯俄烏情勢緊張 國防部：高度警戒強化應處作為
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀