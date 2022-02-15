俄羅斯稱開始撤軍 英國和烏克蘭：看到全面撤軍才能相信

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俄羅斯15日表示部署在烏克蘭附近的部分軍隊已返回基地，英國和烏克蘭則稱要看到全面撤軍才相信。圖為俄國戰車被裝載上鐵路。（圖取自俄羅斯國防部網頁mil.ru）

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（中央社莫斯科15日綜合外電報導）俄羅斯今天表示，部署在烏克蘭附近地區的部分俄軍部隊結束演習後，已開始返回基地。俄羅斯發言人表示，早說過演習完就會撤回。英國和烏克蘭則稱，要看到全面撤軍才能相信。

路透社報導，目前還不清楚俄軍撤回多少部隊以及後撤多遠。

俄軍先前在烏克蘭的北方、東方與南方集結約13萬大軍，美國與英國當局數天前都曾警告，莫斯科隨時會對烏克蘭發動攻擊。

烏克蘭和英國對於俄軍撤退的消息反應審慎，金融市場則出現激昂慶祝行情。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示：「我們一直在說，部隊完成演習後就會返回他們的基地。這次也是一樣。」

他指控美國四處放話說俄羅斯攻擊在即，火上加油助長危機升高。他還說，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）甚至拿此開玩笑。

培斯科夫告訴記者，「他要求（我們）查看看，有沒有公布俄國確切要在什麼時候開戰，要精準到幾點開戰。這種消息瘋狂亂傳的情況真令人匪夷所思。」

與美國同聲示警的英國，對撤軍消息反應謹慎。

英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）告訴倫敦廣播電台（LBC）：「俄國一直宣稱沒有進攻計畫，但我們必須看到全面撤軍，才能相信那是真的。」

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）也說，只有親眼看到俄軍撤退，才能相信俄國正在緩和緊張情勢。

「我們有一條規矩：別相信你聽到的，要相信你親眼所見。當我們看到（俄軍撤退），就會相信情勢緩和。」

俄羅斯國防部發言人表示，全國各地大規模軍事演習仍在進行中，但南部與西部軍區的部分單位已經完成演習，開始返回基地。

南部軍區表示，部隊在完成克里米亞半島演習後，開始返回基地。

俄羅斯國防部發布的影片可看到，多輛戰車與裝甲車輛被裝載上鐵路平車。

消息傳出後，俄國股市、政府債券，以及受到開戰消息震盪重貶的盧布匯價都受激勵勁揚，烏克蘭政府債券也同樣上漲。

俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）說，「2022年2月15日應該是載入史冊的一天。這一天，西方的戰爭宣傳失敗了。沒有開一槍，就遭到羞辱和摧毀。」

美國民間企業馬薩爾科技（Maxar Technologies）先前公布的最新商業衛星影像顯示，俄軍在烏克蘭邊境多個地點展開頻繁軍事行動，衛星在13、14日拍到俄軍在白俄羅斯、克里米亞半島與俄國西部的最新重要動態。

馬薩爾科技指出，俄軍已經將多個大規模部隊與攻擊直升機派往邊境，並新增在前線部署地面攻擊機與戰鬥轟炸機。

俄國國防部之前說，部分軍事演習仍在進行中，部分已經完成，也有部分進入收尾階段。俄國與白俄羅斯的聯合軍演預計20日結束。（譯者：戴雅真/核稿：劉學源）1110215