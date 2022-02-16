COVID-19全球最新情報2/16

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截至台灣時間16日上午8時，全球至少583萬5707人因感染COVID-19病逝。圖為台北市中山女高15日如期舉行教育旅行活動，學生們一早就到台北車站準備搭車。中央社記者鄭清元攝 111年2月15日

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（中央社台北16日電）世界衛生組織（WHO）歐洲區辦事處呼籲東歐加強疫苗接種工作，並警告Omicron變異株「感染潮」正向東移，亞美尼亞，亞塞拜然、白俄羅斯、喬治亞、俄羅斯及烏克蘭等國過去兩週疫情倍增。

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）網站追蹤數據顯示，截至台灣時間16日上午8時，全球至少583萬5707人感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病逝，至少4億1497萬2384人確診。

以下為全球各地過去24小時的疫情與相關發展：

※ 亞洲

● 台灣

疫情指揮中心宣布，15日國內新增45例COVID-19，分別為5例本土病例，境外移入40例；新增1名死亡個案，是1月Omicron本土疫情首例病逝，個案為80多歲洗腎婦人，桃園金嗓歌友會案有關，確診後住院16天內病逝，曾打過2劑AZ疫苗。

● 中國

中國遼寧葫蘆島市COVID-19本土疫情持續蔓延，據中國衛健委發布，14日新增40例本土確診病例，其中28例在葫蘆島市。另一方面，江蘇蘇州則有8例。

● 香港

香港COVID-19確診病例居高不下，15日新增1619例確診，全部是本土病例。另外，一採陽性約5400例，再創兩年多疫情以來新高。

● 蒙古

蒙古為COVID-19疫情已鎖國兩年。國營媒體報導，蒙古已對完整施打疫苗的國際旅客和投資人重開國境。

根據世界衛生組織（WHO）資料，蒙古至今累計88萬5000例確診，2000多人染疫不治。

● 日本

日本放送協會（NHK）統計，日本全境15日新增COVID-19確診8萬4221例，累計確診破400萬例，且12天就增加100萬例確診；另15日新增236例死亡創新高。

日本為防疫正實施嚴格的邊境管制，到2月底原則上禁止外國人新申請入境。對此，日本放送協會（NHK）日前的民調顯示，主張應持續邊境管制有57%，贊成放寬者約32%。

日本15日增8.4萬人染疫，累計確診破400萬例。圖為名古屋地下街人潮。（共同社）

● 韓國

韓國確診人數快速飆升，15日截至晚上9時，境內已新增超過8萬例確診，較前一天同時段增加約3萬例，韓媒推估，截至16日凌晨零時，單日確診數可能突破10萬大關。

韓國3月9日將舉行總統大選，為確保因疫情影響正在隔離或確診選民的投票權，政府15日通過部分修法案，指定投票日當天傍晚6時至7時30分為隔離者及確診者的投票時間。

韓國人氣團體防彈少年團（BTS）成員V與知名藝人李昇基15日證實感染COVID-19，李昇基為打完3劑疫苗的突破感染，V則是團內第5個確診的成員，兩人都因此暫停所有行程。

韓國確診人數快速飆升，15日截至晚上9時，境內已新增超過8萬例確診。圖為民眾在仁川中央公園臨時篩檢站排隊採檢。（韓聯社）

● 新加坡

Omicron變異株來襲，新加坡近來COVID-19確診人數攀升，15日新增1萬9420人染疫，再度刷新疫情爆發以來的紀錄；其中1萬6102人是經由抗原快速檢測發現的本土病例。

● 越南

越南15日通報新增3萬1787例COVID-19本土病例，創下自2020年1月COVID-19在越南現蹤以來的新高紀錄。儘管如此，越南還是繼續擘劃著重新開放國際旅遊的藍圖。

● 以色列

以色列數以千計民眾14日從全國各地湧入聖城耶路撒冷，比照加拿大和世界各地的「自由車陣」示威活動，抗議政府強制防疫規定。

這個由加拿大卡車司機發起的大車隊示威風潮擴散，在法國、荷蘭、瑞士、澳洲和紐西蘭等地如雨後春筍般湧現。

以色列是全球最先推行全國施打疫苗的國家之一，並且追加施打第3劑、第4劑，以彌補疫苗效力逐漸減退。

以色列上個月有幾天見到單日COVID-19確診病例逾8萬起，此後確診率下降，14日通報約3萬起新增病例。

※ 大洋洲

● 澳洲

澳洲第一大城雪梨15日有數千名護理師離開崗位，上街抗議人力短缺與COVID-19疫情下的壓力和限制。

在Omicron變異株推波助瀾下，澳洲每天新增數千例確診與數十人病故。全國2500萬人口迄今已累計250萬例染疫。

※ 歐洲

● 德國

德國衛生部長勞德巴赫（Karl Lauterbach）15日表示，既然COVID-19變異株Omicron感染潮正在減緩，德國可以開始放寬防疫限制。

德國15日通報新增15萬9217起確診病例，比上週同日減少6%。15日的7天發病率為每10萬人1437人染疫，少於前一天的1460人。

德國衛生部長勞德巴赫15日表示，Omicron感染潮已過高峰，可開始鬆綁防疫限制。圖為柏林民眾戴口罩。（美聯社）

● 英國

英國衛生安全局（UK Health Security Agency）在審視15份研究後認定，相較於沒有接種疫苗的人，已完成接種疫苗的民眾較不可能出現COVID-19長期症狀（Long COVID-19）。

英國衛生安全局表示，只要是完成接種兩劑型輝瑞/BNT、阿斯特捷利康（AZ）、莫德納疫苗，或單劑型嬌生疫苗，出現COVID-19長期症狀的風險都只有未接種疫苗者的一半。

※ 美洲

● 美國

美國疾病管制暨預防中心（CDC）14日建議美國民眾勿前往南韓、亞塞拜然和白俄羅斯等地，因這些國家的COVID-19疫情嚴峻。

葛摩聯邦（Comoros）、法屬玻里尼西亞（French Polynesia）和聖比爾與密克隆（Saint Pierre and Miquelon）同樣被美國CDC列入「等級四：非常高」的風險名單之中。

路透社報導，總的來說，遭美國CDC列入最高警告層級名單的共有約140個國家和地區，包括加拿大、整個歐洲和幾乎所有的拉丁美洲國家。

第三等級的有約50國或地區；第一或第二等級的只有11個，包括中國、紐西蘭、巴基斯坦、台灣和香港。

根據世界實時統計數據Worldometer網站數據，美國確診、死亡病例雙雙位居世界第一，累計確診有7961萬8263例，死亡有94萬8727例。

● 巴西

巴西衛生部15日公布過去24小時境內COVID-19疫情新增12萬549例確診，854死。

南美洲國家巴西如今累積確診案例達2765萬9052件，高居全球第3，僅次於美國與印度；累積死亡攀升至63萬9689人，排全球第2，僅次於美國。（譯者：陳正健/核稿：林治平、蔡佳敏）1110216